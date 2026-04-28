En menos de un año, los residentes de Cataño y sus visitantes disfrutarían del Paseo del Puerto, un proyecto que comenzó a construirse hoy como parte de la estrategia de desarrollo del Frente Marítimo del municipio.

El alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, anunció en conferencia de prensa el inicio de la construcción del Paseo del Puerto, que fortalecerá la conectividad, el acceso y los espacios recreativos del Frente Marítimo, con impacto directo en la comunidad de La Puntilla.

La obra representa una inversión total de $389,835.55, de los cuales $203,116.91 provienen de fondos CDBG asignados por el Departamento de la Vivienda y $186,718.64 corresponden a fondos municipales.

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El alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo ( Suministrada )

El proyecto se desarrolla en terrenos adquiridos bajo la administración del exalcalde Edwin Rivera Sierra, concebidos originalmente para conectar el Frente Marítimo con el terminal de lanchas y el estacionamiento multipisos. La intervención actual amplía ese concepto, incorporando nuevos espacios y usos dirigidos a mejorar la experiencia de residentes y visitantes.

Entre los trabajos iniciados hoy, que ya cuentan con todos los permisos requeridos, se incluye la construcción de una nueva vía de acceso, un paseo peatonal, áreas recreativas para niños, mejoras a estructuras existentes como el gazebo, nueva iluminación y la ampliación del área mediante la integración de un solar adyacente.

Según la proyección del proyecto, la construcción se completaría en un periodo de 10 meses.

El primer ejecutivo municipal destacó que esta obra forma parte de una visión más amplia para el desarrollo del Frente Marítimo, alineada con la política pública establecida mediante la Ley 24-2026. Esta iniciativa convierte en política pública la designación del Frente Marítimo de Cataño como Zona de Turismo Gastronómico, estableciendo un marco estructurado de planificación, inversión y coordinación interagencial para fortalecer su desarrollo económico y potenciar su proyección turística.

“Este proyecto no se da en el vacío. Forma parte de una estrategia dirigida a organizar, conectar y potenciar nuestros espacios, creando las condiciones para el crecimiento económico, el fortalecimiento del comercio local y la atracción de visitantes”, expresó el alcalde.

Por su parte, el gerente de proyectos del Municipio de Cataño, José Borroto, destacó que el avance de estas obras responde al seguimiento constante y la exigencia del alcalde en la ejecución de proyectos, particularmente aquellos financiados con fondos federales, lo que ha permitido mantener el ritmo de ejecución sin atrasos y conforme a los requisitos y plazos establecidos.

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Mientras, el arquitecto Otoniel Cabrera explicó que la obra está diseñada para darle protagonismo al peatón, ampliando las áreas de circulación y mejorando la conectividad entre la Avenida Prolongación Tren, la Avenida Barbosa y el importante Frente Marítimo.

Indicó que el proyecto permitirá integrar de forma más efectiva este sector con el resto del corredor costero, facilitando el flujo de visitantes hacia el área de restaurantes, espacios recreativos y zonas de encuentro, al tiempo que se habilita un entorno más atractivo y accesible tanto para la comunidad de La Puntilla como para quienes visitan el municipio.

Alicea Vasallo subrayó que el inicio de esta obra se suma a una secuencia de proyectos de gran impacto iniciados en los pasados meses, incluyendo la reconstrucción de la Plaza del Quinto Centenario y la Plaza Pública (inversión que supera los $5.2 millones), el desarrollo del Paseo Miguel A. Rovira ($890 mil) y el inicio de la reconstrucción del Coliseo Cosme Beitía Sálamo ($9.7 millones).