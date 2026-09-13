Los trabajos de demolición y disposición de estructuras existentes del antiguo muelle de la Guardia Costanera en el área de la base Roosevelt Roads en Ceiba ya comenzaron para dar paso al desarrollo del Centro de Negocios de Innovación e Investigación Marina (MBRIC, en inglés).

El anuncio lo hizo este domingo la gobernadora Jenniffer González junto al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y director ejecutivo de la Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads (LRA), Carlos J. Ríos Pierluisi.

Lo que se persigue con el MBRIC, según indicaron, es lanzar un proyecto que posicione a Roosevelt Roads como un centro de innovación, investigación y desarrollo económico en el Caribe.

PUBLICIDAD

“El MBRIC servirá como una plataforma para desarrollar talento especializado, fomentar la investigación aplicada y promover la colaboración entre empresas, instituciones académicas, investigadores y organizaciones del sector marino”, explicaron los funcionarios en una transmisión.

Los trabajos de demolición durarán entre 15 a 30 días gracias a una inversión de más de $100,000 provenientes del DDEC.

González y Ríos recordaron que, como parte de esta primera fase, el pasado 29 de junio la LRA comenzó los trabajos de remoción, mitigación y disposición de materiales con pintura a base de plomo, un requisito para poder comenzar con la demolición y preparar el terreno para esta iniciativa.

El Marine Business, Research & Innovation Center (MBRIC) será una plataforma de innovación orientada al desarrollo del talento humano para la economía azul mediante programas de educación, capacitación y certificación especializados en destrezas técnicas relacionadas con el sector marino. A su vez, funcionará como un centro de convergencia (hub) donde empresas, instituciones académicas, investigadores y organizaciones podrán colaborar en el diseño, desarrollo e implementación de nuevas oportunidades para la economía oceánica del Caribe.

Las labores se harán con una inversión de más de $100,000 provenientes del DDEC. ( Suministrada )

El proyecto se desarrollará en un predio de aproximadamente 53,990 pies cuadrados dentro de Roosevelt Roads.

Actualmente, el diseño del proyecto registra un 90% de avance. Los planos del edificio principal ya fueron completados en su totalidad y solo resta completar el diseño de las utilidades exteriores y estacionamientos, cuya culminación se proyecta para finales de este año.

La agencia anticipa publicar la subasta del proyecto en el primer trimestre de 2027 e iniciar la construcción en ese mismo año. De mantenerse el calendario previsto, la obra estaría completada para el año 2029.

La demolición da paso al desarrollo del Centro de Negocios de Innovación e Investigación Marina. ( Suministrada )

“Roosevelt Roads tiene el potencial de convertirse en un referente regional para la innovación marina, y estamos dando pasos firmes para lograrlo”, concluyó Ríos.