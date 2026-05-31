El Departamento de Justicia dio a conocer que se alista para dar paso a la segunda fase la transformación del Albergue de Víctimas y Testigos, en busca de convertirla en una instalación “moderna y de avanzada”.

El Departamento de Justicia dio a conocer que se alista para dar paso a la segunda fase de la transformación del Albergue de Víctimas y Testigos, en busca de convertirla en una instalación “moderna y de avanzada”.

Según dio a conocer el funcionario Garibaldi Adorno, durante declaraciones ofrecidas este domingo en La Fortaleza, la semana pasada la gobernadora Jenniffer González Colón aseguró más de $2.7 millones para ese propósito.

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Adorno agregó que, como parte de esos esfuerzos de transformación del Albergue, “se ha impulsado una modernización integral que hoy se refleja en nuevos protocolos, en personal especializado, en inversión en tecnología y seguridad, y en alianzas interagenciales para mejorar el funcionamiento y la operación del albergue”.

“El más reciente paso en esta transformación ocurrió el pasado viernes, cuando, ante la Junta de Supervisión Fiscal, luego de un largo proceso de negociación, obtuvimos la aprobación para la inversión de capital para la segunda fase, y por primera vez tener el albergue funcionando a máxima capacidad, desde la década de los 90”, añadió el funcionario.

Sostuvo además que, “esta transformación fortalece la protección a víctimas, testigos, cooperadores y sus familiares, que ahora pueden cooperar de manera libre, sin intimidación, sin amenazas o riesgos, lo que adelanta el esclarecimiento y el proceso de los casos criminales”.

Adorno recordó que el pasado 26 de abril la gobernadora firmó la nueva Ley de Asistencia, Protección y Albergue a Víctimas y Testigos, “que reconceptualiza el albergue, clarifica que está bajo la administración del jefe de los fiscales, y lo organiza en dos secciones separadas, para atender por separado a las víctimas de delito y a los testigos cooperadores”.

Entre otras mejoras como parte de la transformación, que incluyen la participación de otras agencias como el Departamento de Educación, el Departamento de Salud y el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), mencionó que se estableció la coordinación con la Rama Judicial para poder celebrar vistas desde el propio albergue, reduciendo así los riesgos de los traslados de estas víctimas al tribunal.