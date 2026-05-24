El gobierno defendió este domingo la postura del Departamento de Justicia respecto a la controversia que rodeaba a la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, al tiempo que ofreció “total deferencia” al reclamo del Senado de que se le entregue la información de la pesquisa que se llevó a cabo luego que el senador Luis Javier Hernández sometiera un referido en contra de ella por un alegado perjurio durante su proceso de confirmación.

Según dio a conocer en la noche del jueves el Departamento de Justicia, minutos después de que la gobernadora Jenniffer González Colón ofreciera su Mensaje de Situación de Estado, no se abrirá una investigación contra la secretaria de Familia, ni se reabrirá un viejo caso que se había sometido contra ella.

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La comunicación de Justicia indicó que, luego de la evaluación realizada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC), “no existe evidencia suficiente para establecer el elemento intencional requerido para sostener la posible comisión de delito de perjurio”, y por eso se le notificó al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) la determinación que no abrirían una investigación contra la funcionaria.

La controversia se remonta a un caso originalmente referido por el Departamento de Salud (DS), en el que se alegaba que Roig Fuertes había intervenido en la otorgación de un contrato a cambio de favorecer a un allegado, mientras ella ejercía como directora de la División de Servicios a Personas con Discapacidad Intelectual del DS.

El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, condenó que se aplauda la gestión de Justicia cuando el resultado se percibe favorable, pero se critica cuando no lo es. ( alexis.cedeno )

Tras conocerse la determinación de Justicia, el Senado solicitó la entrega de la información de la agencia en un término de 48 horas, so pena de acudir ante el tribunal, aunque Justicia ha defendido que hay información en esa pesquisa que no debe compartir.

Este domingo, en la conferencia de prensa Asunto Semanal, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, sostuvo que “el Departamento de Justicia es la entidad con el peritaje para atender estos asuntos. La solicitud de información se asignó, a petición de algunos legisladores, que no se contestara o se hiciera este nuevo análisis por parte de Justicia con los mismos fiscales envueltos”.

“Se asignó un fiscal aparte, que no estaba -por decirlo- contaminado ni atendiendo el asunto previamente. Él hizo independientemente su evaluación. Recordemos que los fiscales se exponen a las consecuencias que tiene todo abogado de que, si no hace su deber, su buena diligencia, hay consecuencia hasta con su práctica. Eso hay que aclararlo. Y este profesional, que es un fiscal adiestrado para estos fines, concluyó que de la prueba sometida no había nada, ella no estaba enterada, no estaba al tanto que se estaba investigando lo del correo electrónico”.

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“Según el análisis y el comunicado de prensa que hace el Departamento de Justicia en nada tiene que ver que ella haya alterado la investigación o la determinación que se hizo respecto a esos contratos. Así que, nosotros vamos a mantenernos como yo siempre he contestado, las agencias que tienen el peritaje tienen que responder y hacer la investigación”, agregó Peña Payano.

El secretario de Asuntos Públicos aprovechó la ocasión para condenar que se aplaudiera la gestión de Justicia cuando el resultado es favorable a una opinión que se pueda tener respecto a un caso cualquiera, pero criticar cuando el resultado sea lo contrario.

“Nosotros no podemos atacar a los funcionarios públicos que llevan incluso algunos de ellos décadas en estas agencias del gobierno, son personas veteranas, con mucha experiencia, y no puede ser que creamos en la justicia cuando en ocasiones coincide con la apreciación mediática, pero cuando no coincide con la apreciación mediática decimos que no sirve y no estamos de acuerdo”.

Ante la posibilidad de un encontronazo con la Legislatura, e incluso un nuevo proceso investigativo desde del Senado, el secretario de Asuntos Públicos aseguró que mantendrían “total deferencia a la Asamblea Legislativa”.

“Si los legisladores de minoría entienden que hay prueba que quieren llevar a un tribunal y gastar recursos del Estado luego de la investigación que hizo Justicia, también es el deber de Justicia defender la justicia no solamente cuando queremos que esté a favor de como esté la aguja mediática. Ellos tienen una investigación que hacer, tienen una posición que defender, una reputación de sus empleados, y yo creo que es bueno y es sano que hayamos visto en un mismo cuatrienio estos ejemplos de cuando Justicia incluso va con personas afines a X o Y administración y cuando se atiende con un análisis robusto el por qué no”, afirmó Peña Payano.

“Así que la invitación es esa. Cada legislador utiliza el medio que entiende adecuado para atender sus reclamos. El de nosotros fue hacer una investigación aparte, con un fiscal que no estuvo en esas investigaciones el cuatrienio anterior, y se atendió como tenía que atenderse”, agregó.