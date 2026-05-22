Luego de que el Departamento de Justicia concluyera que no investigará a la secretaria de la Familia inmersa en una controversia por un contrato de $60,000 para el cuidado de un paciente, Suzanne Roig Fuertes alegó que la decisión demuestra que no cometió ninguna ilegalidad.

En unas declaraciones escritas la funcionaria reaccionó a la determinación de Justicia de no iniciar una investigación por alegado perjurio al Senado durante el proceso de confirmación. La querella la presentó el portavoz de la delegación popular, Luis Javier Hernández.

“Siempre confié, primero en Dios, así como en que los procesos hablarían por sí solos; en que la verdad prevalecería. Siempre he actuado de acuerdo a los altos estándares morales que han regido mi vida personal y profesional. La determinación del Departamento de Justicia confirma claramente que no existió conducta ilegal ni intención alguna de faltar a la verdad durante mi proceso de evaluación”, sostuvo Roig Fuertes.

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Tras agradecer a las personas que la apoyaron, añadió: “Ahora, a pasar la página y seguir enfocada en mi responsabilidad de dirigir el Departamento de la Familia y atender las necesidades de las poblaciones más vulnerables. Mi respeto profundo a todas las instituciones y los procesos investigativos que se llevaron a cabo. Hoy, queda evidenciado que todas las alegaciones carecían de base probatoria suficiente. Mi compromiso sigue siendo trabajar con transparencia, responsabilidad y sensibilidad por las familias de Puerto Rico, cumpliendo con el compromiso programático de la gobernadora, Jenniffer González Colón”.

La decisión de Justicia de no investigar a la funcionaria ocurrió luego de que la gobernadora concluyó anoche su Mensaje de Estado.

Roig Fuertes, sin embargo, no ha explicado su vínculo con la contratación otorgada durante el pasado cuatrienio, cuando laboraba en el Departamento de Salud. Específicamente, se alega que intervino en la otorgación de un contrato a cambio de favorecer a un allegado, mientras ejercía como directora de la División de Servicios a Personas con Discapacidad Intelectual, en Salud.

La información fue revelada por el exsecretario de Salud, Carlos Mellado, quien sostuvo que Roig Fuertes hizo gestiones relacionadas con un contrato que pagaba $60,000 mensuales para el cuido de un solo paciente, condicionado el acuerdo a que la empresa One Source Investigations LLC fuera la encargada de ofrecer los servicios de cuido y seguridad.

Agradezco el apoyo de tanta gente que me he encontrado a mi paso y que, aún sin conocerme, me manifestaron su respaldo. Igualmente, a mi familia, amigos y al maravilloso equipo de trabajo de todo el Departamento de la Familia.

se presentó este jueves ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes(presidida por Eddie Charbonier), donde, además de defender el presupuesto de la agencia para el próximo año fiscal, se espera que sea cuestionada sobre su supuesta intervención en la otorgación, el cuatrienio pasado, de un contrato de $60,000 mensuales para el cuidado de un paciente.