La Fiesta de Reyes del gobierno regresará este próximo 6 de enero.

Tal y como había adelantado la gobernadora Jenniffer González Colón, el tradicional evento de repartición de juguetes se realizará por varios pueblos y no solo uno centralizado en la zona metropolitana.

“Yo soy de las que pienso en que no todo debe ser la ciudad Capital, debemos acercar a otra gente del oeste, del sur, de la montaña. Lo hicimos el año pasado y este año lo vamos a hacer”, sentenció la primera ejecutiva en entrevista de fin de año con Primera Hora.

Los pueblos donde se estarán realizando la entrega de regalos son Patillas, Ceiba, Canóvanas, San Germán, Culebra, Utuado, Vieques y San Juan.

El pasado enero la actividad se realizó en dos días. En el primer día, que fue un 4 de enero, visitó a las islas municipios de Vieques y Culebra a entregar regalos a los niños. Mientras, el 6 de enero se realizaron eventos en el Distrito de Convenciones de Puerto Rico, en Miramar; en la plaza pública de Manatí, así como en La Piscina de Olas de Añasco.