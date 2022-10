San Juan. Las organizaciones sin fines de lucro, One Stop Career Center of Puerto Rico (OSCC) y Unidos US invitan a empleados de consorcios, organizaciones sin fines de lucro, miembros de departamentos de recursos humanos de empresas, patronos, activistas y emprendedores a que se den cita del 2 al 4 de noviembre en el Caribe Hilton en San Juan para el 2022 UnidosUS Workforce Development Summit.

Este evento bajo su lema: Crea, Conecta, Cambia — creará oportunidades, conectará personas y cambiará prácticas para invertir en la fuerza laboral latina, también contará con oradores de alto perfil de Puerto Rico y Estados Unidos entre los 16 talleres y tres plenarias. Los participantes tendrán la oportunidad de participar en seminarios de desarrollo profesional, aprender y compartir las mejores prácticas para el desarrollo de trabajadores latinos, cultivar relaciones profesionales y ampliar sus redes de networking.

“Este simposio es una oportunidad importante para reunir a diversos grupos de interés para que puedan trabajar para mejorar las prácticas y los sistemas que ayudan a los puertorriqueños y a todos los trabajadores hispanos a ascender en la escala económica. Dada la frágil economía y el impacto que el huracán Fiona ha tenido en Puerto Rico, hoy es más importante que nunca destacar las formas de ayudar a nuestra comunidad a obtener buenos empleos”, dijo Sonia M. Pérez, directora ejecutiva interina de UnidosUS quien también es puertorriqueña.

Por su parte, Carmen Cosme, fundadora y directora ejecutiva de OSCC subrayó que “estamos muy emocionados de este gran proyecto ya que nos permite seguir colaborando con UnidosUS, siendo ellos la organización nacional más grande de apoyo y defensa de los derechos civiles de los hispanos en los Estados Unidos”.

“Nuestra afiliación comenzó cuando apenas éramos una entidad pequeña, y ahora, luego de un gran crecimiento, nos reconocen con el Premio a Afiliados del Año, primer reconocimiento a una organización con sede en Puerto Rico”, agregó Cosme, al tiempo que asegura que su entidad “ha brindado fondos millonarios a la isla a través de programas de reinserción para jóvenes de 16 a 24 años con problemas en la justicia, iniciativas para que unas 2,000 familias no perdieran sus viviendas, rehabilitación de hogares post desastres y demás.”

Para registrarse en el simposio accede a: https://www.unidosus.org/wfdsummit