La Cámara de Representantes no iniciará un proceso de residenciamiento contra la gobernadora Wanda Vázquez, informó este martes el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez.

“No podemos olvidar que, en la democracia representativa los funcionarios electos servimos a la complacencia del soberano: el Pueblo. Éste, está muy pronto a expresarse en las urnas en procedimientos que también están dictados por nuestra Constitución. Este servidor jamás rehuirá de sus responsabilidades legislativas, pero jamás se permitirá creer que va por encima del veredicto inapelable de las urnas”, afirmó el líder legislativo en una carta remitida al portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático, Rafael “Tatito” Hernández.

Con su misiva, Méndez contestó el pedido que le realizó el caucus popular de iniciar de forma inmediata el proceso para residenciar a la gobernadora por las irregularidades que se le imputan al supuestamente detener la ayuda para los damnificados de los terremotos.

“Agradezco su interés, así como el de su delegación en este importantísimo asunto. Como usted, y todo el Pueblo de Puerto Rico conoce, a este servidor no le tembló el pulso al momento de actuar sobre un asunto similar, hace casi un año exactamente. En aquella ocasión fueron señalamientos con el exgobernador Rosselló Nevares, sobre el cual la Cámara se aprestaba a iniciar un procedimiento de residenciamiento; no obstante, el mismo se tornó académico con la renuncia del exmandatario”, detalla la carta del presidente cameral.

Añade que “en esta ocasión, si tuviéramos que hacerlo, no dude que así lo haremos. Me permito recordarle las palabras que indicara un sabio hace varios miles de años, pero que continúan teniendo vigencia en asuntos como el que hoy nos ocupa: ‘Donde no hay conocimiento, no hay bondad; donde hay premura, hay locura’, Proverbios 19:2”.

Según la Constitución de Puerto Rico, le corresponde a la Cámara de Representante investigar los supuestos delitos cometidos por los gobernadores y acusarlos. Es al Senado le corresponde el juicio político.

Hernández, en una conferencia de prensa, exigió “voluntad” a Méndez para comenzar el proceso para residenciar a la gobernadora. Dijo que la acción se debía tomar luego de que el Panel del Fiscal Especial Independiente asignara dos fiscales para investigar a Vázquez y a otros funcionarios por delitos relacionados a corrupción y beneficiarse del poder.

“Esto es bien serio, aquí estamos hablando de la utilización de poder a unos niveles donde se demuestra el sentido de impunidad en la administración del PNP, especialmente de la administración de Wanda Vazquez”, sostuvo el representante popular.