El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Rafael “June” Rivera Ortega, aseguró hoy que la colectividad no posee “fundamentos suficientes para tomar acciones disciplinarias” contra los funcionarios a los que el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) investigará por el manejo de los suministros en Ponce.

Entre los funcionarios figuran la gobernadora Wanda Vázquez Garced y la senadora Evelyn Vázquez Nieves.

“En la tarde de ayer la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) anunció que realizará una investigación sobre la gobernadora Wanda Vázquez Garced sobre hechos de los cuales no ha ofrecido información específica. Al no conocer oficialmente en qué consisten los alegados hechos que puedan estar contenidos en el referido a la OPFEI, así como a la senadora Evelyn Vázquez, también referida, como secretario general del PNP me uno al llamado de nuestro presidente Thomas Rivera Schatz para que se revele sin reservas en qué consisten dichas presunciones”, dijo Rivera Ortega en declaraciones escritas.

“Nuestro reglamento -Artículo 87, inhabilidad para ser candidato- es claro y con la información que conocemos hasta este momento no tenemos fundamentos suficientes para tomar acciones disciplinarias o de cualquiera otra índole. Tampoco hemos recibido en nuestro partido querellas contra la gobernadora ni contra la senadora. No obstante, existen los mecanismos adecuados para atenderse, de alguien presentar alguna”, agregó.

Rivera Ortega detalló que para que un candidato del partido pueda ser inhabilitado, deben existir ciertas causas, como haber sido convicto por delito grave o menos grave que implique depravación moral o deshonestidad; haber sido inhabilitado por un tribunal para ocupar cargos públicos; que se dedique a alguna actividad en contra de la ley, la moral o el orden público; entre otras.

“Son muchas las razones por las cuales podemos inhabilitar a un candidato del PNP a un puesto electivo, sin embargo, a este momento ninguna de las causales está presente en los casos de la gobernadora y la senadora. Confiamos que la verdad y la justicia prevalezcan sobre cualquier otra consideración”, sostuvo el secretario general.

El PFEI anunció ayer que asignó un fiscal especial luego de evaluar los referidos sometidos por la entonces secretaria del Departamento de Justicia, Dennise Longo Quiñones.

Los otros funcionarios que serán investigados son el secretario de la Gobernación, Antonio L. Pabón Bathe; la exadministradora de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adesf), Surima Quinones Suárez; el exsubadministrador de Adesf, José A. Galarza Vargas; y Maria Teresa Zayas Qierbolini.

El PFEI designó como fiscal independiente a la licenciada Leticia Pabón Ortiz y como fiscal delegado al licenciado Miguel A. Colón Ortiz para dicha pesquisa.