El Municipio de Camuy celebrará la quinta edición del evento “De tu clóset a mi prom” este sábado, 18 de abril, en la Plaza Artesanal Rafael “Fito” Hernández, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

La actividad, coordinada por la Oficina de Asuntos de la Mujer y Violencia de Género, permitirá que estudiantes camuyanos seleccionen vestimenta formal para asistir a su baile de graduación sin costo alguno.

El alcalde de Camuy, Gabriel “Gaby” Hernández, exhortó a la comunidad escolar a respaldar este esfuerzo.

“Como cada año, invitamos a los jóvenes de Camuy a participar del evento y aprovechar la oportunidad de obtener su vestimenta para una de las noches más importantes de su vida escolar”, indicó.

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Como parte de la iniciativa, el municipio mantuvo el llamado a la ciudadanía para donar trajes y ropa formal, tanto de dama como de caballero, en buen estado, limpios y planchados. Las personas interesadas en donar tendrán hasta mañana, martes, para hacer entrega de las piezas.

Las donaciones deben entregarse en la Oficina de Asuntos de la Mujer y Violencia de Género de Camuy, ubicada en la Calle Iguina #11, Barrio Pueblo, en el anexo de la Legislatura Municipal.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al (787) 820-0822 o al (787) 898-2160.