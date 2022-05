El secretario general del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos lamentó hoy la situación de los alcaldes de Aguas Buenas, Javier García Pérez, y Humacao,Reinaldo Vargas Rodríguez, quienes militan en su partido, y fueron arrestados esta mañana por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) por supuesta corrupción pública.

“A nosotros literalmente nos coge de sorpresa porque una cosa son los rumores y otra cosa es lo que son las investigaciones”, comenzó diciendo en entrevista radial en Red Informativa, el también senador novoprogresista en referencia a los rumores que desde hace meses apuntaban a una posible investigación federal contra el alcalde de Humacao.

Al preguntarle cómo queda la imagen del PNP como institución con estos dos arrestos, Ríos aceptó que la lacera, sin embargo indicó que no se trata del partido sino de algo individual.

“No ayuda, pero esto no es un asunto del Partido Nuevo Progresista, es una asunto de carácter, de valores de dos servidores públicos que se desviaron. Es lamentable, los conozco a los dos. Lamentable, pero eso es lo que hay, con eso es lo que tengo que bregar y tiene que ser la misma vara pa’ to’ el mundo”.

Cabe destacar que a finales del 2021, el FBI también acusó por corrupción pública a los alcaldes de Cataño Félix “Cano” Delgado y al de Guaynabo Ángel Pérez.

Sobre cómo se llenarían las vacantes en estos dos municipios tras los arrestos, el secretario dijo que seguirá el protocolo de realizar una elección especial.

“Ya yo me he cominucado con el componente electoral, nuestro protocolo es el mismo. Se solicita la renuncia de estos dos alcaldes, de ellos renunciar, tengo 30 días para entonces hacer una elección especial, que es lo que me deja la ley, y eso es lo que vamos a hacer”, afirmó.

Asimismo dijo que serían relevados de cualquier posición dentro de la colectividad aunque recordó que ni García Pérez ni Vargas Rodríguez tiene posiciones de liderato en la Palma más allá de ser los presidentes municipales de su partido.

Vamos a relevarlos del cualquier posición. En este caso no tienen posiciones de liderato en el directorio más allá de presidentes municipales. Casualmente estamos ahora haciendo una reorganizaciónlo que de alguna manera simplifica

Al cuestionarle si el PNP es un partido corrupto, Ríos señaló que “no lo es”.

“Hemos sido los que no hemos mirado para el la’o, los que han fallado los hemos procesa’o sin titubear. Nosotros no estamos con juegos chiquitos de que porque lo conozco los trato diferentes”, soltó.