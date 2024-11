La llegada este jueves de Francisco Domenech, director de campaña de la gobernadora electa Jenniffer González Colón, al Centro de Operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), en Hato Rey donde se lleva a cabo el escrutinio general de las elecciones, dejó un mal sabor entre algunos comisionados electorales.

Y es que la comparecencia de los directores de campaña de candidatos en las áreas de escrutinio suele arrastrar consigo ambientes hostiles y de tensión, estimaron los comisionados electorales del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte Berríos, y del Movimiento Victoria Ciudadana, Lillian Aponte Dones.

“En el caso específico de la figura que está aquí hoy, trajo enormes controversias por meses a todos los niveles en la discusión pública y eso exacerba los ánimos”, apuntó Aponte Berríos, aludiendo a que el nombre de Domenech ha ocupado titulares por incidentes volátiles, como cuando fue señalado de protagonizar un altercado en el Senado en el 2023 y cuando enfrentó cargos criminales por violencia doméstica en el 2018.

“Si algo ha pasado aquí, por lo menos hasta ahora, correctamente, es que los voluntarios que han venido han estado con respeto. No ha habido problemas. Ha corrido, en ese sentido, bien y aquí estamos hablando de gente que viene de Las Marías, de Orocovis, todos los días de todos los partidos políticos y están aquí hasta altas horas de la noche. Vamos a evitarnos clima hostil, porque sigue siendo una contienda electoral”, agregó.

La visita de Domenech no tendrá ninguna consecuencia, ya que la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, decidió a favor de que los directores de campaña pudieran llegar a los centros de escrutinio.

“Yo no tengo problema que vengan (otros directores de campaña), Calixto Negrón, (del PIP), que venga Ingrid Colberg (del Partido Popular Democrático – PPD), que venga Juan Martínez de Proyecto Dignidad. Yo creo que mientas más transparencia, mientras más se ve la cosa, más garantía pueden tener ustedes los medios, puede tener el pueblo de lo que se está haciendo aquí es lo correcto”, mencionó Domenech.

Por su parte, Aponte Dones coincidió con su homólogo del PIP, precisamente, por la “animosidad” que podría ocasionar la presencia del director de campaña de quien dirigirá el país en el cuatrienio venidero.

“Eso fue un debate que se dio cuando se estaba evaluando el reglamento (del escrutinio) y esa fue una decisión de la presidenta. En ese entonces, estábamos en contra que estos directores de campaña, a este nivel, estuviesen aquí por la animosidad que trae personas que sabemos que son portavoces o fueron portavoces de estos candidatos, pues no sería lo correcto. Así que, en ese momento, argumentamos esa posición y lo reiteramos, porque, obviamente, una vez una persona así entra al piso, crea una tensión innecesaria en estos procesos”, comentó.

El comisionado pipiolo recordó, además, que, durante el escrutinio de las elecciones del 2020, la asistencia de Caridad Pierluisi al lugar de escrutinio, hermana y directora de campaña del gobernador Pedro Pierluisi, provocó este ambiente incómodo.

“Meses atrás, cuando discutimos el escrutinio, yo había traído el asunto de que me preocupaba mucho que directores de campaña estuvieran en el escrutinio. ¿Por qué yo lo traía? Porque en el año 2020 en el Coliseo Roberto Clemente vimos allí a la que era directora de campaña de Pedro Pierluisi, que era entonces el gobernador (electo) en piso y eso complica los procesos. Entendía que era mejor evitar que cualquier director de campaña no viniera aquí. Así había sido por muchas elecciones generales. Pueden estar claros que Calixto Negrón, (director de campaña de Juan Dalmau), no va estar aquí”, señaló.

“Yo creo que eso es un error. Eso crea una animosidad increíble”, insistió.

¿Qué hacía ahí?

Este diario vio al licenciado Domenech paseándose en el piso donde están situadas las mesas de escrutinio, acompañado del comisionado electoral por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, y la comisionada alterna novoprogresista, Ciary Pérez Peña.

El trío conversaba y miraba el trabajo de funcionarios y voluntarios, aunque no se observó que Domenech interactuara directamente en las mesas.

Luego, subió las escaleras del edificio y saludó amenamente a la presidenta alterna de la CEE.

Ambos sostuvieron una conversación breve, que acorde a Domenech consistió en un “hola, que bueno verla, tanto tiempo y esperemos para usted y para nosotros que esto se acabe lo más rápido posible”, pues no se veían desde las primarias.

Luego, Domenech, Vega Borges y Pérez Peña entraron a una oficina por un breve momento, previo a dirigirse a la prensa.

“Puntualmente, ¿a qué se debe su presencia aquí hoy?”, le cuestionó Primera Hora al licenciado.

“Bueno, mi presencia aquí se debe a múltiples razones”, respondió.

La primera razón que ofreció el licenciado era “aclarar la mala interpretación” de que las papeletas presidenciales y del plebiscito no se contarán.

“Las papeletas de estatus se están contando, las que no se contaron la noche del evento. Eso es, para nosotros, importante, esa voluntad del pueblo. ‘So’, quería verificar la información que me habían dado que sí se estaban contando”, detalló.

Lo mismo sucede con la papeleta presidencial, pues “quería estar seguro que esa papeleta se está contando”.

También, dijo que llegó para “tener certeza” que los trabajos para adelantar el escrutinio, como el conteo correcto de las papeletas legislativas y del voto adelantado -lo que alega le asegurará una victoria “más contundente” a González Colón y la convertirá en la candidata con “más votos-, se estén dando, por cuanto son “cosas que nos importan, para que después no haya ningún cuestionamiento de la pureza de estos procesos.

“Vine, básicamente, a mirar y a observar”, repitió a este medio, prometiendo que estaría “un rato más hoy” y en días venideros.