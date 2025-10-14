El municipio de Ceiba inauguró las instalaciones del Proyecto Escudo, ubicadas en la antigua Escuela Adolfo Veve, al lado de la Casa Alcaldía, un espacio moderno, accesible y confidencial destinado a ofrecer apoyo integral a personas que hayan sufrido algún tipo de daño físico, sexual, emocional o financiero como resultado de la comisión de un crimen.

El Proyecto Escudo brinda servicios a residentes no solo de Ceiba, sino también de la región este, incluyendo Fajardo, Luquillo, Río Grande, Vieques y Culebra.

El programa cuenta con un equipo interdisciplinario que ofrece apoyo psicológico, servicios de trabajo social, coordinación de servicios médicos, asistencia legal, coordinación de albergues, transportación a los tribunales, intervenciones en crisis y grupos de apoyo, entre otros servicios esenciales para las víctimas.

La inauguración del espacio contó con la participación de la procuradora de las mujeres, licenciada Astrid Piñeiro, quien destacó la importancia de tratar el tema de la violencia con sensibilidad y compromiso.

“El tema de la violencia debe tratarse distinto a cualquier otro; requiere que pongamos el corazón. Es un asunto no solo de mujeres, sino también de hombres, y estos no deben temer buscar ayuda”, expresó la procuradora, cuya oficina colabora directamente con el Proyecto Escudo y fue pieza clave para lograr la apertura de este nuevo espacio.

Durante el evento, el alcalde de Ceiba, Samuel Rivera Báez, realizó el corte de cinta junto a la procuradora y el equipo de profesionales del programa.

El alcalde destacó la importancia de contar con un espacio con todos los componentes necesarios para seguir ofreciendo estos servicios.

“Hoy reafirmamos nuestro compromiso con las víctimas de violencia y con la protección de los derechos humanos. Estas nuevas oficinas representan esperanza y apoyo para quienes enfrentan momentos difíciles. En Ceiba seguiremos apostando a la rehabilitación, la empatía y la justicia”, manifestó Rivera Báez.

El Proyecto Escudo ha tenido un impacto significativo en la región. En el último año, atendió un total de 215 casos, reflejando la gran necesidad de estos servicios especializados.

Las oficinas del Proyecto Escudo atienden al público de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y cuentan con una línea de emergencia disponible las 24 horas, los siete días de la semana, a través del 787-988-9909.