El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, junto al vicepresidente de la Cámara, José ‘Pichy’ Torres Zamora, y el director de campaña de la gobernadora, Jorge Dávila, protagonizaron hoy temprano ataques entre los bandos de los aspirantes a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi.

El comunicado de prensa de la Cámara de hoy surgió a horas de unas declaraciones de Dávila criticando que la Cámara se ha convertido en un comité de Pierluisi.

“Los cuerpos constitucionales se merecen respeto. Las acciones del compañero Dávila dejan mucho que desear pues se está atacando, vuelvo y repito, a un cuerpo constitucional. Basta ya de los ataques del director de campaña de la Gobernadora contra la Cámara de Representantes. Es un acto de hipocresía decir que la Gobernadora no va a debatir con ningún miembro del Partido Nuevo Progresista (PNP), por no entrar en diferencias-controversias, pero permite que él lo haga constantemente. ¿Por qué no se concentra en las ideas y propuestas que tiene su candidata, en vez de atacar a la Cámara? Esto no es un equipo de volibol, aquí se trabaja sin distinción de preferencias políticas”, señaló Aponte Hernández.

“Esto ya se ha pasado de la línea y exigimos que Dávila cese inmediatamente sus ataques contra la delegación del PNP en la Cámara. Como exsecretario general del partido, como fue Jorge Dávila, debe entender que el ideal de la colectividad está por encima de cualquiera agenda primarista. Le exigimos que pare ya sus ataques a los cuerpos y los ataques personales.”, comentó Torres Zamora.

Dávila dijo como muestra del uso de la Cámara para tratar de adelantar la figura de Pierluis las vistas camerales sobre la millonaria compra de pruebas de coronavirus, estro por tratar de vincular a la gobernadora con el proceso, lo que dijo no lograron.

“En la camara de Representantes hay un comité de campaña de Pedro Pierluisi”, dijo Dávila.

También Dávila dijo que la gobernadora ha demostrado su capacidad en este corto periodo de tiempo, como al ordenar un temprano “lock down” ante la pandemia del COVID-19, que en su opinión ha impedido la gran cantidad de muertes que se temía ante la llegada del coronavirus.

Jorge Dávila - dir. campaña Wanda Vázquez Jorge Dávila - dir. campaña Wanda Vázquez Posted by WKAQ 580 on Wednesday, 24 June 2020

“Es parte de la magia de Wanda Vázquez que ha cautivado al pueblo puertorriqueño, que no es la política tradicional”, indicó Dávila.

Vázquez y Pierluisi se enfrentan por la candidatura a la gobernación del PNP en las primarias del 9 de agosto.