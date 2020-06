El aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, acusó este viernes a la gobernadora Wanda Vázquez de “usar recursos públicos” de manera “inconstitucional e ilegal” para promover sus aspiraciones políticas, a la misma vez que coarta a otros candidatos a poder realizar campañas políticas.

Wanda Vázquez le cierra el paso a las campañas políticas

“La aplicación del toque de queda actual no debe ni puede llegar al extremo de violentar el derecho a la libertad de expresión y de asociación de todos los aspirantes a puestos electivos en Puerto Rico”, expresó el contrincante de Vázquez en las primarias del próximo 9 de agosto.

La manifestación la hizo luego de que la primera ejecutiva se mostrara a la defensiva cuando se le cuestionó si habría apertura para las campañas políticas y las críticas que le hacen los demás políticos de aprovechar la cuarentena obligatoria para exponerse políticamente.

“Pregúntele al pueblo si el pueblo quiere política o el pueblo quiere salud. El pueblo quiere salud y, para mí, tiene prioridad. El que esté pensando en política 24 horas está mal”, afirmó Vázquez, al hacer una pausa para quitarse la mascarilla.

Continuó: “El pueblo de Puerto Rico quiere salud, quiere vida. El que esté pensando en política 24 horas está en otro país”.

En unas declaraciones escritas remitidas a Primera Hora, Pierluisi respondió a Vázquez.

“Hoy la gobernadora habla de no hacer campañas políticas, mientras deja en espera a personas vulnerables para poder tener exposición política. La aplicación del toque de queda actual no debe ni puede llegar al extremo de violentar el derecho a la libertad de expresión y de asociación de todos los aspirantes a puestos electivos en Puerto Rico. La democracia nunca se suspende y menos aún a dos meses de unas primarias y cinco meses de unas elecciones. Lo que es inconstitucional e ilegal es el usar recursos públicos para promover aspiraciones personales. En vez de estar amenazando a los demás aspirantes, la gobernadora debe enfocarse en todo lo que no se está haciendo. ¡Basta!”, afirmó Pierluisi.

Hoy la gobernadora habla de no hacer campañas políticas, mientras deja en espera a personas vulnerables para poder tener exposición política.



Aquí mis expresiones: https://t.co/o4QFyn6cmj — Pedro R. Pierluisi (@pedropierluisi) June 5, 2020

El representante popular Luis Vega Ramos, quien le radicó una querella a Vázquez, Pierluisi y otros líderes del PNP por violentar el toque de queda al inaugurar la sede de la Palma, en la avenida Kennedy, en San Juan, también criticó a la gobernadora por sus expresiones.

“Me parece un gesto de hipocresía, de dar un mal ejemplo al país, que la gobernadora se queje de las campañas políticas de otros cuando ella ya violó la orden del toque de queda participando de la inauguración del PNP hace tres semanas atrás y continúa abusando de su posición como gobernadora para hacer actos no tan velados de campaña política. Peor aún, la secretaria de Justicia, Denise Longo, y el fiscal Víctor Carbonell, que tiene un historial de estrecha vinculación al PNP y su liderato, no acaban de radicar cargos contra la gobernadora, Pierluisi, (Thomas) Rivera Schatz y el resto del Directorio del PNP por la inauguración ilícita del comité de esa colectividad celebrada el domingo, 18 de mayo”, sostuvo a Primera Hora.

El legislador opinó que la expresión emitida hoy por Vázquez fue una a la defensiva y con la intención de que no se le cuestione su comportamiento.

“Wanda te dice que haga lo que ella dice y no lo que ella hace. La primera llamada a cumplir el ejemplo del toque de queda es la gobernadora que la promulgó y cada día que la secretaria Longo y el fiscal Carbonell deja pasar sin radicar cargos a ella, Pierluisi y al resto del PNP, es un día que premian la impunidad y que debilitan la autoridad del gobierno para pedirnos al resto de nosotros que cumplamos con lo que ellos no cumplen”, puntualizó.