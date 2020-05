El legislador Luis Vega Ramos dijo hoy que la secretaria de Justicia, Denisse Longo Quiñones, le informó ayer que el fiscal de Distrito de San Juan, Víctor Carbonell, estará a cargo de la investigación por violaciones al toque de queda promulgado por la Orden Ejecutiva 2020-38 y avalado por la Ley 35-3020 que implican a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, al pre candidato a la gobernación Pedro Pierluisi y otros miembros de la dirección del Partido Nuevo Progresista (PNP).

La denuncia del legislador fue por la actividad a la que asistió el alto liderato penepé en la que se inauguró el pasado 17 de mayo la nueva sede del partido a pesar de las disposiciones de la administración Vázquez para promover el distanciamiento social en medio de la pandemia. El partido ya ha negado que haya violado la ley o la orden ejecutiva.

Se defiende Rivera Schatz, presidente del PNP

Vega Ramos levantó cuestionamientos sobre la figura de Carbonell, esto por alegaciones en su contra en el 2014 divulgadas en Primera Hora de que estaba litigando contra un abogado de defensa (Antonio Sagardía) que simultáneamente lo representaba en un caso administrativo y, además, por salir a relucir que mientras fungía como fiscal se tomaron “unas fotografías en las que aparece el fiscal de distrito con el precandidato a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló".

Las imputaciones de 2014 contra el fiscal

“Ayer en la tarde, la secretaria de Justicia, Denisse Longo Quiñones, nos informó formalmente que la investigación por las flagrantes violaciones al toque de queda de la OE-2020-38 y la Ley 35-2020, de la gobernadora Vázquez Garced, el senador Rivera Schatz, el ex comisionado residente Pedro Pierluisi y el resto del liderato del PNP al participar de un mitin político no exento hace dos domingos, fue encomendada al honorable fiscal Víctor Carbonell, quien fuera director del NIE bajo Luis Fortuño y de quien se ha establecido una relación con el ex gobernador Ricardo Rosselló y el ex secretario de Justicia Antonio Sagardía. Quizás ante esta situación, la secretaria Longo deba ponderar esa designación o, si no, el fiscal Carbonell tiene el deber de sobreponerse a estas situaciones previas y encaminar rápidamente los procesamientos judiciales que competen contra la gobernadora y el resto del liderato del PNP. Es hora de probar que nadie está por encima de la ley; la prueba de la ofensa está en las mismas fotos que Vázquez Garced, Rivera Schatz, Pierluisi y el resto del liderato del PNP, subieron a las redes", dijo el representante.

"(Si) el fiscal se mantiene en el caso debe moverse con celeridad a presentar los cargos, particularmente ante el clima de desobediencia del toque de queda y el distanciamiento social que se ha propagado en días recientes tras la transgresión de la gobernadora y el resto del liderato del PNP”, explicó Vega Ramos.

El legislador recordó que este fin de semana, tras la participación de la gobernadora y el liderato PNP en un mitin político prohibido por el toque de queda y la relajación del mismo por una nueva orden ejecutiva “se ha producido un caos, la actividad criminal ha aumentado, agentes del orden público han sido severamente agredidos, como en el caso del vehículo Polaris y la temeridad de varios para vulnerar el distanciamiento social y la cuarentena han aumentado. Eso es consecuencia directa de las acciones de la gobernadora y el liderato PNP que han ayudado a aumentar el riesgo a nuestra salud y seguridad. Eso no puede permitirse y hay que procesar las transgresiones, vengan de donde vengan”, explicó Vega Ramos.

Los transgresores a la OE-2020-38 y a la Ley 35-2020 se exponen a una multa de $5,000 o seis (6) meses de cárcel a discreción del tribunal. El representante Vega Ramos y la secretaria de Justicia Longo Quiñones están supuestos a encontrarse hoy a las 10:00 a.m. en una vista pública de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara a celebrarse en el salón de audiencias 1 de dicho cuerpo.