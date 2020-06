Canóvanas. La gobernadora Wanda Vázquez lució este viernes a la defensiva y hasta se quitó su mascarilla cuando se le cuestionó si concedería una apertura para las campañas políticas en medio de la emergencia del coronavirus y las críticas que le han hecho por usar la cuarentena obligatoria supuestamente para su exposición.

Sin embargo, guardó silencio cuando se le cuestionó en dos ocasiones sobre el aumento de casos positivos al COVID-19 que se ha registrado en los últimos días tras la apertura de centros comerciales y negocios de venta al detal. Informes del Departamento de Salud apuntan a que consecutivamente se han registrado más de 100 casos. Por ejemplo, hoy la agencia notificó de 112 casos adicionales y una muerte. Las cifras más recientes sitúan a Puerto Rico con 141 decesos y 4,620 casos positivos

Vázquez fue cuestionada durante una visita que realizó al parque de pelota del barrio San Isidro, en Canóvanas. Allí, junto a la alcaldesa Lornna Soto entregó alimentos, mascarillas y desinfectante de manos a los residentes con necesidades económicas.

Uno de los temas que la primera ejecutiva sí habló fue el aspecto de las campañas que algunos políticos reclaman retomar ante la cercanía de las primarias, pautadas para el 9 de agosto, y las críticas sobre los presuntos beneficios políticos que le ha sacado de la cuarentena. Vázquez aspira a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista.

La gobernadora Wanda Vázquez entrega suministros a residentes del barrio San Isidro, en Canóvanas. Posted by Primera Hora on Friday, June 5, 2020

“Pregúntele al pueblo si el pueblo quiere política o el pueblo quiere salud. El pueblo quiere salud y, para mí, tiene prioridad. El que esté pensando en política 24 horas está mal”, afirmó, al hacer una pausa para quitarse la mascarilla.

Continuó: “El pueblo de Puerto Rico quiere salud, quiere vida. El que esté pensando en política 24 horas está en otro país”.

Una de las que criticó que la gobernadora utilice la cuarentena para su beneficio fue la aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Carmen Yulín Cruz Soto.

“Yo me temo que la gobernadora esté utilizando el ‘lockdown’ como un arma de herramienta política y que nos mantenga el ‘lockdown’ hasta después de las primarias para dos cosas; una, no darle espacio a su rival para que haga campaña en la nueva realidad que tenemos y, dos, no permitirle al país que se exprese de una manera pacífica y contundente sobre las políticas que toma, sobre las promesas incumplidas, sobre el mal uso de los fondos públicos”, manifestó ayer, jueves, durante una conferencia de prensa.