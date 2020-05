Pedro Pierluisi se sintió confiado en que de la reunión de directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP) que se lleva a cabo hoy, domingo, en la nueva sede del partido saldría una fecha y mucha más claridad en cuanto a la celebración de las primarias.

El candidato a la gobernación por el PNP respaldó además la celebración del plebiscito de estadidad sí o no, el mismo día de las elecciones.

“Yo estoy seguro que se va a llegar a un acuerdo en cuanto a las fechas de las primarias aquí a nivel del Partido Nuevo Progresista en el día de hoy. Lo importante es que la fecha le permita a la Comisión Estatal de Elecciones, así como el partido y los candidatos y los precandidatos hacer todo lo que tienen que hacer antes de esa primaria. Y de igual manera que deje suficiente tiempo para que luego de la primaria los partidos y los candidatos tengan suficiente tiempo para prepararse para la elección general. Pero yo estoy seguro que hoy llegaremos a algún acuerdo”, afirmó Pierluisi, antes de entrar a la reunión del directorio.

Imposible celebralas en junio

En cuanto a otros temas, el candidato a la gobernación sostuvo que “ya tenemos que empezar a hablar de cómo nos vamos a ir prepararnos como partido para las elecciones”, y celebró que el partido cuente con una nueva sede administrativa para sus funciones.

Pierluisi también comentó sobre el plebiscito estadidad sí o no, y aseguró que “yo llevo años pidiendo ese voto. Ese voto nunca se ha llevado a cabo. Aquí hemos tenido plebiscitos de opciones, y obviamente no han dado resultados. Esto es un voto claro. Es un voto que le permite a todos expresarse. No deja a nadie afuera, porque el que quiere la igualdad que garantiza la estadidad va a votar que sí, y el que tenga cualquier reserva porque favorece otra ideología o por cualquier razón, va a poder decir que no”.

“Y mi expectativa es que vamos a tener una mayoría a favor del sí. Y luego de eso, eso va a facilitar muchísimo la discusión de ese tema en Washington. Yo conozco Washington muy bien. Es la mejor carta de presentación cuando uno vaya a cualquier reunión en Washington decir que ya el pueblo de Puerto Rico, inequívocamente, claramente, apoyó la estadidad. Entonces es cuestión de presionar, empujar, hasta que nos la den. Eso no va a ocurrir de un día para otro. Pero es cuestión de que, como pueblo, nos expresemos. Y eso es lo que va a pasar este noviembre”, afirmó.

En cuanto al llamado de otros sectores a votar por el no, Pierluisi argumentó que a raíz de los desastres naturales recientes, como el huracán María y los terremotos, y ahora con la pandemia del Covid-19, se ha visto que “no recibimos la atención que nos merecemos, precisamente por la falta de poder político que tenemos bajo el estatus actual”.

“La comisionada residente actual (Jenniffer González) ha hecho una labor excelente. Pero es que no es lo mismo un comisionado o una comisionada que dos senadores, cuatro representantes, más el voto por el presidente. Así que yo creo que ya la gente está cayendo en tiempo. Saber que esto tiene que ver más con poder político, con democracia, issues que realmente nos deben unir como pueblo”, aseveró Pierluisi.

“Lo último que voy a decir es que, de igual manera que aquí siempre tendremos independistas que abogan por ese ideal, aquí siempre va a haber estadistas que van a querer mantener esa ciudadanía americana pero con todos los derechos que es lo que nos falta a hora mismo”, agregó.

Pierluisi restó importancia al costo del plebiscito, a pesar que no hay garantías de un respaldo o reconocimiento a nivel federal, y aseguró que “no es significativo para lo que está envuelto”.