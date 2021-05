La directora del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), María Conte Miller, confirmó que la agencia completó la autopsia de la joven Nashaly Cristina Torres Vargas, un día después del asesinato ocurrido el 6 de octubre de 2020 en el sector La Pulga de Villalba.

Sin embargo, la agencia envió una certificación de causa de muerte a la fiscal el 7 de octubre de 2020, ya que, al tratarse de un caso criminal, el reporte no se envía al familiar.

“El cuerpo de Nashaly Torres se recibió 7 de octubre de 2020. Ese mismo día se hizo la autopsia. Se envió una certificación de causa de muerte a la fiscal el 7 de octubre 2020. Por ser un caso criminal, este tipo de reporte no se entrega al familiar. Este es el documento que el fiscal necesita para radicar”, expresó la doctora Conte Miller en declaraciones escritas.

“Independientemente exista un reporte o no, el fiscal es informado de los hallazgos, así como los agentes para que puedan llevar a cabo la investigación. Si el fiscal necesita el reporte para una etapa judicial posterior a Regla 6 y aún no está listo, lo solicita y se le prepara. Pero la falta de este informe no perjudica la investigación porque ya el ministerio público conoce los hallazgos y conclusiones del patólogo”, agregó.

De otra parte, Conte Miller reveló que, “en el expediente no existe solicitud del reporte por parte del ministerio público para algún procedimiento judicial”.

“El certificado de defunción fue expedido y puede solicitarse en el Registro Demográfico”, acotó.

La respuesta del ICF es producto de las expresiones vertidas por la madre de Nashaly Cristina, Michelle Vargas, quien denunció que las autoridades no le han brindado ningún tipo de información referente al caso de su hija, incluyendo el informe forense.

Asimismo, la mujer lamentó que a solo horas de cumplirse siete meses del brutal crimen, ni siquiera la Policía contesta sus múltiples inquietudes para el esclarecimiento del caso.