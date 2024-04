Por primera vez, cinco populares miden fuerzas para encabezar la papeleta roja en Hatillo, un municipio del norte de Puerto Rico, con unos 39 mil habitantes. Se estima que alrededor de 3,000 populares participen en la primaria del próximo domingo, 2 de junio.

El alcalde Carlos Román Román, quien el 1 de mayo de 2022 sustituyó al fenecido José “Chely” Rodríguez, busca retener el poder y es retado por otros cuatro aspirantes, algunos, de la propia administración municipal de la llamada “Tierra de los Campos Verdes”.

La comunidad Bayaney en Hatillo es una de las afectadas por el servicio deficiente de suministro de agua. ( Nahira Montcourt )

Enfocada en el servicio público

Brunilda (Bruni) Soto López tiene un bachillerato en administración de empresas con concentración en gerencia y ha laborado siempre en la empresa privada. Trabaja hace algunos años en una institución hospitalaria en Arecibo, pero también ha incursionado en la arena política en su natal Hatillo, como legisladora municipal desde hace 16 años. Desde 2021, es la presidenta de la Legislatura Municipal del pueblo.

Brunilda (Bruni) Soto, aspirante PPD por la alcaldía de Hatillo. ( Suministrada )

¿Qué va a hacer para prevalecer en la primaria?

“Los hatillanos populares tendrán la oportunidad de decidir en las urnas quién será la persona que dirija el partido y nos hacemos disponibles porque entendemos que tenemos la experiencia, la capacidad, la voluntad y, sobre todo, el compromiso para servirle a nuestro pueblo”, dijo Soto.

La residente del barrio Aibonito explicó que su campaña “es una de pueblo”, enfocada en su experiencia en la Legislatura Municipal, en su trayectoria en comunidades especiales y en organizaciones de base de fe. “Mi vida ha estado centrada en el servicio público, como legisladora municipal y como voluntaria en las comunidades”, sostuvo.

¿Cuál es el problema principal del pueblo y cómo lo atajaría?

“Uno de los mayores problemas es una situación con el servicio de agua, tanto en las comunidades del sur de Hatillo, como en el litoral norte. A menudo tenemos carencia del servicio y, aunque es una situación que tiene que trabajar directamente la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), propongo crear un grupo multisectorial, donde unamos voluntades de todos los sectores, para que seamos escuchados por el gobierno central. Como medida de mitigación, también vamos a estar proponiendo hacer unos tanques de retención de manera que podamos almacenar agua en lugares elevados. La AAA es la responsable de que no tengamos el servicio y la meta debe ser que se corrija el problema de raíz”, puntualizó.

¿Jesús Manuel Ortiz o Juan Zaragoza para encabezar la papeleta del PPD?

“Reconozco que son dos grandes líderes, me identifico más con Jesús Manuel. Empezó desde cero, ha luchado por sus metas y por lo que quiere y creo que puede ser un buen gobernador. Lo veo como un joven con deseos de trabajar y una persona que puede llevar a Puerto Rico a puerto seguro.

Confía en el desarrollo económico

José (Tato) Ruiz Morales no es una cara nueva en la arena política. Fue representante a la Cámara (2001 a 2004), legislador municipal (1997 a 2000), presidente de la Legislatura Municipal de Hatillo (2018 a 2022) y, por 23 años, fue vicepresidente del PPD en el pueblo. Está retirado del Departamento de Educación, fue director de escuela, maestro de matemáticas, posee un bachillerato en educación y una maestría en ciencias bibliotecarias.

José (Tato) Ruiz, aspirante PPD por la alcaldía de Hatillo. ( Suministrada )

¿Cuál es el problema principal del pueblo y cómo lo atajaría?

“Son múltiples, pero el problema mayor es de falta de dirección y voluntad. Tenemos un municipio próspero, económicamente, que tiene un superávit que debe estar en los $35 millones, pero lo que hay es abandono en las vías públicas, no hay obra pública corriendo, los servicios no están llegando y hay que tomar el superávit para devolverlo en justicia social a la gente. No hay razón para que las cosas estén como están. El municipio tiene solvencia y los servicios no se están brindando”, expuso el educador, natural del barrio Carrizales, el menor de una familia de 12 hermanos.

Morales subrayó que, a diferencia de muchos municipios que tienen precariedad en sus finanzas, Hatillo goza de solvencia económica, lo que atribuyó al desarrollo comercial del pueblo. Espera prevalecer con una campaña casa a casa, visitando la gente en sus hogares y agregó que tiene contacto con electores en las redes sociales. Además, dijo que próximamente comenzará un programa político en una emisora de radio local.

“Llevo toda la vida en esto... Hay una situación preocupante en nuestro pueblo porque nunca había habido primarias así, con tantos candidatos”, dijo.

¿Jesús Manuel Ortiz o Juan Zaragoza para encabezar la papeleta del PPD?

“Ambos son excelentes, he estado apoyando a Jesús Manuel, lo apoyé para la presidencia. Mantenemos el compromiso con Jesús Manuel de cara a la gobernación en este proceso”, indicó.

Pondrá atención a empleados municipales

Jorge Ruiz Hernández es el más joven de los cinco aspirantes primaristas en Hatillo. Tiene 25 años. Es comerciante y, a los 17 años, comenzó a establecer su propia empresa de construcción y de equipo pesado. Es estudiante de ingeniería civil en la Universidad Politécnica y actualmente es el presidente de la Juventud Popular en Hatillo. Es promotor cultural, cantante y director musical de la orquesta El Nene de la Salsa.

Jorge Ruiz, aspirante PPD por la alcaldía de Hatillo. ( Suministrada )

¿Cuál es el problema principal del pueblo y cómo lo resolvería?

“Se dice que hay un superávit, que las arcas municipales tienen bastante dinero, pero la realidad es que hay muchas necesidades, tanto para nuestros empleados públicos como para la ciudadanía. Al programa de envejecientes y amas de llaves le recortaron más del 50% de los fondos, la seguridad pública también nos afecta. Decimos que Hatillo, que es la Milla de Oro del norte, porque tenemos muchos comercios tanto locales como extranjeros, y mucha gente se sigue mudando a nuestro pueblo, lamentablemente el personal municipal no aumenta. Tenemos alrededor de 17 policías municipales y una problemática de seguridad pública. También, tenemos problemas de infraestructura, al estadio municipal, que se afectó con el huracán María, le asignaron fondos de FEMA, pero el proyecto de reconstrucción no se ha llevado a cabo y el parque está inhabilitado”, enumeró.

No se considera un político tradicional, tiene página en Instagram y en Facebook. “Me motivó entrar a la política para motivar a los jóvenes porque, lamentablemente, muchos jóvenes y personas también ya no creemos en lo que es la política. Cada cuatro años vemos diferentes políticos que llegan a sus posiciones y luego se olvidan de las promesas y no cumplen lo que le dijeron al pueblo. Es importante no solo en nuestro pueblo de Hatillo, sino que a nivel isla, las personas salgan a votar porque la realidad es que ya no creemos y al no salir a votar, se quedan los mismos políticos de siempre y no vamos a tener un cambio positivo”, sostuvo el comerciante.

¿Jesús Manuel o Juan Zaragoza para encabezar la papeleta popular?

“Le doy la información de ambos candidatos y que el pueblo sea el que decida, que sea una persona con experiencia en la economía”, expresó el joven aspirante.

Asegura conocer las necesidades del pueblo

Nur M. Vales labora hace 11 años en el municipio. Primero trabajó en programas federales y ahora dirige el Programa de Transporte Colectivo para personas de mayor edad y con discapacidades. Tiene 39 años, es contadora pública, tiene un bachillerato en administración de empresas y una maestría en ciencias administrativas.

Nur M. Vales, aspirante PPD por la alcaldía de Hatillo. ( Suministrada )

En 2022, cuando surgió la vacante que dejó el fenecido alcalde “Chely” Rodríguez, compitió en una elección especial contra el actual incumbente, pero no prevaleció. Su slogan de campaña es “retomemos el control”.

De todos los aspirantes dice que tiene “el reto mayor”. Además de su experiencia en el municipio, en las lides políticas ha sido funcionaria de colegio del PPD.

“Me motiva la gente, el servicio a la gente. En Hatillo, más que políticos, necesitamos servidores públicos que tengan el deseo genuino de trabajar por la gente necesitada de nuestro pueblo, que las ayudas lleguen a donde tienen que llegar. Conozco las situaciones internas y las necesidades del pueblo”, indicó.

¿El problema principal del pueblo cuál es y cómo lo resolvería?

“El problema de servicio de agua. Tenemos un problema grave que las personas están sin el servicio básico de agua por muchos días y semanas. Hay unos proyectos en curso, pero eso le corresponde a nivel central. Como alcaldesa, haría una reestructuración de la distribución del agua y sería una voz para que ese problema tenga una solución final, porque estamos hablando de un problema de más de 20 años. Haría una redistribución de los camiones de agua de la AAA y del municipio. Esa forma de cómo distribuir agua a la gente tenemos que cambiarla, porque hay gente que no tiene transportación para llegar a las áreas donde están los camiones. Todos necesitamos el agua y el servicio tiene que ser para todos por igual”, indicó.

Dijo que su campaña “no es de ataques, sino de propuestas”, que tiene un plan listo, que está en todas las plataformas digitales, Facebook, Instagram, X, Tik Tok y que está enfocada “en hablarle a la gente, no a los contrincantes”.

¿Jesús Manuel Ortiz o Juan Zaragoza para encabezar la papeleta popular?

“Los dos son excelentes candidatos y yo espero y deseo que todos los hatillanos que vayan a votar en la primaria popular decidan por lo que entiendan es mejor para Puerto Rico. No soy una persona de imponer criterios”, expresó.

Sin recostarse de su liderazgo

Carlos Román Román por muchos años fue vicealcalde y en la enfermedad del fenecido ejecutivo municipal “Chely” Rodríguez se desempeñó como líder interino. El 1 de mayo de 2022 asumió la poltrona municipal tras vencer a Nur M. Vales en una elección especial que convocó el PPD para llenar la vacante. Román Román labora desde hace 34 años en distintos puestos en el gobierno municipal, dice que el municipio está en crecimiento económico y busca el favor de los populares hatillanos para mantener el liderato del PPD en el pueblo.

Carlos Román, alcalde de Hatillo y quien aspira a revalidar. ( Suministrada )

¿Cómo va a prevalecer en la contienda?

“Estamos trabajando con nuestro equipo, atendiendo todos los asuntos correspondientes en la administración, dándole servicios a la gente y reuniéndonos con líderes, con votantes, haciendo caminatas paulatinas a diferentes áreas. No estamos descansando en que somos el incumbente, estamos trabajando a todo vapor. Tenemos la experiencia, el conocimiento”, reclamó Román, quien dijo que labora en proyectos de desarrollo económico y turístico.

¿Cuál es el problema principal en Hatillo y cómo lo atajaría?

“Uno de los mayores problemas ha sido el servicio de agua. Nosotros nos nutrimos de varios sistemas. La AAA tiene una red que va corriendo en diferentes barrios que reciben de diferentes represas y esa ha sido la mayor problemática que estamos enfrentando. El Municipio adquirió camiones de agua potable que nos permite llevar el servicio a los constituyentes y hemos estado en reuniones con la directora ejecutiva de la AAA, Doriel Pagán, y con el director de la región de Arecibo, José Rivera. Ellos establecieron unos proyectos en Hatillo y estamos trabajando en conjunto, interagencialmente. Esa ha sido la mayor problemática por años, tenemos unos barrios que por décadas han sufrido (insuficiencia de agua potable)”, dijo el alcalde con preparación en administración de empresas.

¿Jesús Manuel Ortiz o Juan Zaragoza para encabezar la papeleta del PPD?

“He asumido una postura neutral. Son dos buenos líderes ambos, con cualidades, y entendemos que podemos concretar un buen desempeño a nivel central. Es un proceso democrático y ambos tienen grandes posibilidades en este proceso primarista”, indicó.