En medio de los recientes vaivenes de luz en la Isla, comenzó a circular un video en las redes sociales en el que aparece el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riesgo (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, realizando unas polémicas expresiones.

El video dura unos 37 segundos y muestra al líder sindical hablando en contra de LUMA Energy, cuyo contrato con el gobierno entra en vigor el próximo martes, 1 de junio.

“Pero lo más importante aquí compañeros, esta semana es importante. Lo que yo llamo crucial es cuando saquemos a LUMA, sacar LUMA es crucial, la semana es importante. ¿Tú sabes por qué? Porque no puedo meternos en la mente que si no sucede algo mañana o pasado nuestra mente nos traiciona diciendo que aquí se acabó. No, no, vamos a continuar el 2, el 3, y nosotros tenemos cinco días para reportarnos, ¿verdad? Pues tenemos cuatro días para jod...”, se escucha a Figueroa Jaramillo en las imágenes.

PUBLICIDAD

Primera Hora espera por una reacción de Figueroa Jaramillo sobre este video.

Durante el fin de semana, la Autoridad de Energía Eléctrica negó que dejara a los empleados sin equipos para laborar y achacó la lentitud para arreglar las averías a la “alta incidencia de ausentismo por parte de los empleados unionados”.

La Utier, por su parte, insiste en que la AEE y LUMA continúan poniéndole trabas para trabajar.