A partir de la semana que viene podría conocerse si sería necesario implementar ajustes operaciones que podrían incluir incluso la posibilidad de un racionamiento de agua potable para los municipios de Comerio, Río Grande, Canóvanas, Loíza, Cidra y el barrio Jaguar de San Lorenzo.

La información trascendió durante una transmisión en vivo en redes sociales que realizó la gobernadora, Jenniffer González Colón, tras la reunión de un comité de trabajo en el que se analizan las recomendaciones de los meteorólogos del Servicio Nacional de Meteorología, con respecto al patrón de calor excesivo que experimenta la Isla y la sequía, que mantiene a más del 50% de la Isla bajo sequía moderada, un 10% bajo sequía severa y más de un 20% de la Isla bajo condiciones atípicamente secas.

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“A base de esta reunión, las áreas más vulnerables son el barrio Jaguar de San Lorenzo, el área de Comerio, Río Grande, Canóvanas, Loíza y Cidra. Son seis áreas. Son las áreas más vulnerables. Eso significa que entre la semana que viene y la última semana de julio, estas áreas pudieran recibir alguna notificación por parte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, de hacer algún plan de observación o de interrupción que se estaría notificando con tiempo porque esto, obviamente es a base de una proyección”, manifestó González Colón, quien indicó que por el momento no hay pronósticos de lluvia en los próximos días.

La funcionaria recordó que para los municipios de Canóvanas, Río Grande y Loíza, ya hay un plan de ajustes e interrupciones diseñados, pero ha sido suspendido por las lluvias de los pasados días. “Esta suspendido en este momento porque tienen abasto, pero estaríamos hablando de que San Lorenzo, específicamente para el barrio Jaguar, Comerio, Río Grande, Canóvanas, Loíza y Cidra, entre el lunes de la semana que viene y posiblemente la última semana de julio, se estaría monitoreando para ver si se establece o no un posible plan para estas áreas, que sería entonces notificado a través del director de Acueductos”.

De otra parte, la gobernadora anunció que durante el 29 y 30 de julio, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados realizará “mejoras programadas” en el área de la finca Rosso en Bayamón, lo que podría traer interrupciones de servicio en esos dos municipios. Aunque la mandataria describió las obras como “mejoras programadas”, realmente se trata de la reparación de dos bombas del sistema de suministro de agua que explotaron el año pasado y cuya reparación tendrá un costo de $10.4 millones... “Se está coordinando con el alcalde de Bayamón y el alcalde de Guaynabo, que para el 29 y 30 de julio hay unas mejoras programadas para el área de la finca Rosso en Bayamón y Guaynabo, que son las reparaciones de las dos bombas que el año pasado explotaron y que se hizo una inversión de 10.4 millones de fondos estatales por emergencia. Que deberían estar haciéndose esas reparaciones que son dos días, 29 y 30 de julio. Se va a hacer en coordinación con ambos alcaldes. Así que 29 y 30 de julio son las fechas programadas, que hay tiempo suficiente para esa coordinación, para la instalación de esas dos bombas”, añadió González Colón.