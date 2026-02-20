El comisionado residente Pablo José Hernández presentó el Plan Estratégico de Fondos Federales, una iniciativa que consolida a la Oficina de Distrito como el centro principal de orientación y acceso a información sobre fondos federales para los municipios y las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) de Puerto Rico.

“El objetivo de este plan es que ningún municipio ni organización se quede fuera de las oportunidades de financiamiento federal por falta de información, capacidad técnica o acceso ordenado a los procesos”, explicó el comisionado residente en comunicación escrita.

“La meta es que los municipios y las organizaciones del país puedan competir por fondos federales con más información, más preparación y más orden. Este plan nos da la estructura para lograrlo en 2026 y hacerlo aún mejor en 2027”, añadió.

PUBLICIDAD

El plan concibe el 2026 como un año de educación y fortalecimiento institucional, enfocado en crear capacidad técnica, organizar un inventario real de proyectos y estandarizar la relación de los municipios y las OSFL con la Oficina de Distrito, en coordinación con las agencias federales pertinentes.

Entre las prioridades del plan se destacan:

Desarrollar capacidad técnica en propuestas y manejo de subvenciones mediante un programa educativo de 12 a 16 seminarios web anuales.

Establecer la Oficina de Distrito como la entrada oficial a la información federal, con un Hub de recursos y un boletín mensual para alertas y actualizaciones.

Descentralizar el acceso a la información a través de foros regionales por distrito senatorial, dirigidos a municipios y OSFL.

Organizar un inventario continuo de proyectos a través de formularios estandarizados y herramientas de manejo interno.

El plan responde a retos reales enfrentados por municipios y organizaciones sin fines de lucro, como el acceso limitado a información oportuna de agencias federales y brechas en la preparación técnica y regulatoria. Para el año piloto 2026, la Oficina de Distrito se propone alcanzar a más de 35 municipios, involucrar 60 OSFL, mantener un inventario de al menos 80 proyectos, y atender el 75 % de las consultas en 72 horas o menos.

Además, el Comisionado Residente presentó un mapa digital interactivo, disponible en hernandez.house.gov, que transparenta la inversión federal en Puerto Rico al detallar los fondos asignados por municipio y los proyectos impactados en cada región de la Isla.

La estrategia aclara que la Oficina del Comisionado Residente ofrece orientación, educación y coordinación con agencias federales, pero no redacta propuestas ni prepará presupuestos para terceros, ni interviene en la adjudicación de fondos, en estricto cumplimiento con los estándares éticos del Congreso.