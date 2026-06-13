Un grupo de legisladores demócratas estadounidenses prometió el viernes a los puertorriqueños que intentarían acelerar la lenta recuperación de la isla tras los devastadores huracanes y terremotos, un proceso que depende en gran medida de fondos federales.

El representante de Mississippi, Bennie G. Thompson, miembro de alto rango del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, dijo que él y otros legisladores se reunieron con alcaldes de Puerto Rico como parte de un viaje de dos días al territorio estadounidense y escucharon sus inquietudes, incluyendo las demoras en los reembolsos y la aprobación de proyectos.

“Trasladaremos algunas de esas inquietudes a medidas correctivas”, dijo en una conferencia de prensa. “El sistema debería funcionar mejor”.

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Pablo José Hernández, representante de Puerto Rico en el Congreso, dijo que los alcaldes de la isla expresaron sus inquietudes luego de que la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, implementara una política que exige que los gastos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) superiores a $100,000 sean aprobados personalmente por esa oficina.

La política retrasó aún más los esfuerzos de recuperación en Puerto Rico tras los huracanes María y Fiona, y una serie de fuertes terremotos que azotaron la región a finales de 2019 y principios de 2020.

En abril, el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, derogó la norma, pero persisten los desafíos.

Thompson señaló que aproximadamente un tercio del personal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) “ha desaparecido”.

Añadió: “No hay mucha gente para contestar el teléfono o revisar la documentación porque no están allí”. Thompson dijo que Mullin prometió que reincorporará a los empleados, pero no está claro cuándo sucederá.

“El papel de FEMA es estar presente en momentos de necesidad, cuando los recursos locales se ven desbordados”, dijo Thompson. “Obviamente, los huracanes que se han presentado a lo largo del tiempo han desbordado los recursos locales”.

El huracán María azotó Puerto Rico en septiembre de 2017 como una poderosa tormenta de categoría 4. Devastó la red eléctrica de la isla y causó daños estimados en 90 mil millones de dólares. Tras el paso del huracán, se estima que 2982 personas perdieron la vida.

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El huracán Fiona azotó Puerto Rico en septiembre de 2022 como tormenta de categoría 1, dañando nuevamente una red eléctrica que aún no se había reconstruido tras el huracán María.

Mientras tanto, una serie de terremotos que sacudieron el sur de Puerto Rico causaron daños estimados en 3 mil millones de dólares.

La isla intenta recuperarse de los desastres, con aproximadamente el 30% de los proyectos aún pendientes.

Hasta el momento, se han asignado casi 43 mil millones de dólares en fondos federales, se han comprometido casi 40 mil millones y se han desembolsado 12.7 mil millones, según la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico. Esta oficina recibe y otorga fondos federales de subvención.

El alcalde de Caguas, William Miranda Torres, afirmó que la acumulación de proyectos pendientes está elevando los costos, lo que a su vez provoca más retrasos. Afirmó que hay muchos proyectos pendientes en su ciudad.

En septiembre de 2025, un informe del DHS reveló que FEMA “no garantizó la reconstrucción oportuna de la red eléctrica de Puerto Rico” tras el huracán María y que los funcionarios de FEMA “desaprovecharon oportunidades para brindar mayor asistencia a Puerto Rico”.

Mientras tanto, una auditoría realizada en febrero de 2024 por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO) determinó que el gobierno de Puerto Rico había gastado menos del 10% de los más de 23 mil millones de dólares en fondos federales disponibles en ese momento.

Entre los desafíos se encontraban el aumento de los costos, la escasez de mano de obra, reducciones significativas en la cobertura de seguros e interrupciones en la cadena de suministro global. Muchos de estos problemas persisten.