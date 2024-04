El hemiciclo de la Cámara de Representantes, atestado de jefes de agencias, funcionarios del gobierno, alcaldes y otros invitados especiales, se tornó en un espacio proselitista, salpicado de tensiones primaristas, durante el mensaje del gobernador Pedro Pierluisi sobre el Estado de Situación del País a la presente Asamblea Legislativa.

Al filo de las 5:30 de la tarde, Pierluisi fue escoltado por un grupo de legisladores hasta el hemiciclo cameral para dirigir el mensaje en una sesión especial conjunta de Cámara y Senado. El mandatario fue recibido con vítores, aplausos y gritos de “cuatro años más”, al tiempo que se escucharon algunos abucheos desde las gradas.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien el 2 de junio le disputa en una primaria a Pierluisi la candidatura a la gobernación, había anunciado que no estaría presente y faltando poco tiempo para comenzar el mensaje, se presentó en el Capitolio. Antes de comenzar el discurso, el gobernador y la comisionada intercambiaron un saludo cordial.

Durante la presentación de los invitados especiales, la administradora de la Fortaleza y hermana del gobernador, Caridad Pierluisi y la prometida del gobernador, Fabiola Ansótegui, fueron aplaudidas y también recibieron gritos de desaprobación de algunos de los presentes.

Tras culminar el mensaje, González, al ser abordada por la prensa, dijo que recibió la invitación para acudir al evento “bien tarde en el wikén, hicimos los arreglos y estoy aquí”. En ocasiones anteriores, no había podido estar porque estaba en Washington, “pero estando en la isla, es mi función como comisionada residente y lo hubiera hecho con cualquier gobernador”.

Sobre el mensaje dijo que varios elementos que se tocaron “se hacen con los fondos federales que, precisamente, logramos en la capital federal”.

“Escuchamos un mensaje de todo lo que se está haciendo a nivel estatal con los fondos federales que, por los pasados ocho años, hemos asegurado en la capital federal”, sostuvo.

“Todavía queda mucho por hacer, que el dinero la gente no lo está sintiendo, hay un efecto real de inflación, se habla de mucho dinero, se habla de muchos millones y muchas cifras, pero la gente no ve que el dólar estire en el bolsillo”, indicó, quien aseguró estar lista para retomar la campaña primarista luego de dar a luz a sus gemelos.

Dijo que el gobernador no habló de cómo se va a reducir el impacto del acuerdo de restructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en la factura de la luz a los abonados por los próximos 35 años.

“Creo que mucha gente quiere cuadrar su cheque mensual sabiendo qué va a pasar con esto”, agregó.

La comisionada dijo también que esperaba que Pierluisi convocara a un plebiscito en noviembre, en conjunto con las elecciones generales, con opciones de status no territoriales y no coloniales.

“Me preocupó muchísimo que no se tocara para nada el tema de reconstrucción en el sur después de los terremotos”, sostuvo.

Los legisladores del Partido Independista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago y Denis Márquez Lebrón, no acudieron al hemiciclo cameral y vieron el mensaje por televisión desde sus oficinas.

Otros legisladores, como José “Cheíto) Rivera Madera, del Partido Popular Democrático (PPD), desplegaron rótulos en sus oficinas de críticas al gobernador por el estado de las escuelas del suroeste afectadas por el terremoto del 7 de enero de 2020 y que todavía no han sido reconstruidas. “Pierluisi les mintió a los estudiantes del sur”, leía uno de los carteles.

En la foto, ciudadanos protestan en las afueras del Capitolio. ( Nahira Montcourt )

“Estamos en tiempo de elecciones, siempre (el mensaje) ha parecido un mítin y este año ha sido más”, expresó, por su parte, la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén.

“Es el mensaje de Pierluisi en el país de las maravillas, prometiendo lo que no ha hecho, diciendo que hizo lo que no hizo y lleno de muchos lemas de campaña que tiran que la gente aplauda y diga cuatro años más. Fue un mítin de campaña de cara a las elecciones y a las primarias”, indicó la legisladora.

“Este mensaje de Pierluisi se da bajo un marco de un gobernador que ha sido retado en primarias en su colectividad”, dijo el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

El líder legislativo indicó que desde el punto de vista de legislación “la Asamblea Legislativa ha sido aliada en aprobar iniciativas que él ha canalizado a través de sus delegaciones o ha solicitado que se radiquen en conjunto y algunas nuestras, del PPD”.

Sostuvo que el reto del gobernador “es demostrar que después de tener tantos billones de dólares para la recuperación, para el impacto de la pandemia, de los huracanes y los terremotos, la gente entienda que ha sido efectivo”.

Unas pancartas colocadas en las entradas de la oficina del representante José “Cheíto” Rivera, alusivas a Pierluisi previo al mensaje, daban muestra de su inconformidad con las escuelas destruidas en el sur. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“¿Qué pasó con los casi $12 mil millones para cambiar el sistema energético? La gente está pidiendo ese cambio y no lo ve, por el contrario, está pagando más de luz, sabe que va a pagar más y no hay cambios. El reto más grande es poder demostrar que, a pesar de todos los beneficios fiscales que no ha tenido otra administración, con un gobierno federal aliado, pueda demostrar que ha tenido resultados positivos”, sostuvo Hernández Montañez.

El líder cameral la emprendió contra los jueces asociados del Tribunal Supremo, quienes temprano en el día anunciaron por escrito que no irían al mensaje en protesta por la controversia sobre el aumento de sueldo a los miembros de la judicatura. Por tradición constitucional, el discurso se realiza desde el hemiciclo cameral y los jueces asociados acuden en primera fila.

“Es la tercera ocasión, de una forma errada, en que los jueces continúan presionando de una forma u otra para que se le aumente su salario”, dijo el presidente de la Cámara. “Deberían estar aquí, el país los va a juzgar, la gente se está expresando porque los maestros también quieren que se les dé justicia salarial, los policías quieren que se les garantice su retiro, los empleados de la salud están reclamando que le den un balance para poder competir para poder competir y quedarse en Puerto Rico, porque en Estados Unidos les pagan tres veces por el mismo trabajo. Sus planteamientos son racionales desde el punto de vista de evaluación, pero sus acciones no han sido prudentes”, sostuvo.

El senador independiente, José Vargas Vidot, calificó el mensaje “como el último tramo de una carrera inoficiosa”. Dijo que “valdría la pena escucharlo si el mensaje hubiera incluido algo para aquellas personas que se quedaron esperando que una vez concluida su sentencia pudieran reintegrarse a la sociedad y se quedaron esperando”.

El salubrista dijo también que el mensaje debía contestar a aquellas personas que han sido testigos de cómo se ha lacerado el ambiente, las costas, las tierras, han sido desplazados los originarios en los lugares y solamente lo que hemos hecho es llorar”.

Igualmente, indicó que tampoco hubo una expresión de “cómo se contrarresta la maldad de las aseguradoras que han producido los monopolios, que han secuestrado el sistema de salud y nuevamente, cuatro años más, las personas sin hogar se quedan sin una política humanizante y gracias al Departamento de la Familia y al Ejecutivo que tienen estancado el proyecto del Senado 778 en la Cámara”.