Organizaciones de Culebra rechazaron este viernes la “decisión antidemocrática e irregular” del secretario de Salud, Víctor Ramos, de firmar anoche un contrato temporal con la entidad sin fines de lucro HPM Foundation, Inc. para administrar el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) del municipio.

Alegaron, en comunicado de prensa, que todo el proceso fue “un atropello contra la gente de Culebra”.

La opinión la emitieron, luego de que Salud diera detalles de la operación del CDT ante la salida del Grupo Menonita este próximo lunes.

“Es una falta de respeto del secretario de Salud al pueblo de Culebra, una comunidad que se expresó ampliamente solicitando que se le tomara en cuenta por sus preocupaciones ante esta amenaza a sus servicios de salud. El secretario firmó el contrato como ladrón en la noche, sin ninguna transparencia, sin entregar documentos e información. Culebra pierde una vez más. Se pierde el mejor servicio médico que ha tenido Culebra en su historia. Nos quitan la oportunidad de ir al Sistema de Salud Menonita. Antes no había ni farmacia, ni laboratorio ni las facilidades modernas con el personal de excelencia que nos trajeron con esta empresa. Culebra vuelve a ser atropellado. Ahora mismo no tenemos ninguna confianza en el gobierno”, expresó Luz Rivera Cantwell, presidenta de la Fundación de Culebra.

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Se informó que la Fundación de Culebra, junto a Mujeres de Islas y Foundation for a Better Puerto Rico fueron encomendadas por una asamblea de culebrenses para coordinar futuros esfuerzos para solucionar la controversia del CDT, ante la salida del Sistema de Salud Menonita.

El grupo apuntó a irregularidad en el proceso de contratación, ya que hasta el miércoles ni siquiera había salido el Request for Proposal (RFP) para las compañías que interesan ofrecer los servicios y ya había una decisión.

“Esto no lo entiendo y no tiene sentido. El secretario había dicho que estaba dispuesto a firmar con Menonita por la misma cantidad de antes y esa cantidad es $30,000 mensuales. Si Menonita en este próximo año también asegura que seguiría el contrato por esa cifra aquí no debería haber issue. El dar a otra compañía el contrato por tres meses es muy irregular y extiende la intranquilidad. ¿Hay algo más que aún no sabemos? Esperamos que en la investigación de la Cámara se revele información de qué ha ocurrido aquí”, planteó Dennis Rivera, presidente de Foundation for a Better Puerto Rico.

Esta organización aportó $3 millones para la reconstrucción del CDT luego del huracán María.

Las denuncias de que no hubo un proceso de licitación se le hicieron al alcalde de Culebra, Edilberto “Junito” Romero Llovet, el pasado miércoles en una asamblea de pueblo que se realizó.

Trascendió que el presidente cameral y representante del distrito, Carlos “Johnny” Méndez, realizará unas vistas públicas para investigar el proceso de cambio de administración del CDT en Culebra. Estas serán en septiembre y las presidirá el representante Gabriel Rodríguez Aguiló.

En medio de la movilización de pueblo, las organizaciones informaron que han recogido más de 1,500 peticiones, entre endosos digitales y cartas firmadas por residentes de la isla municipio, para que se detenga la salida de Menonita, que ellos califican como de muy buen servicio por los pasados ocho años.

“Hoy los culebrenses hemos estado unidos. Unánimemente concluimos que exigimos que se respete la decisión del pueblo. ¿Cuál es esa? Que se quede el Sistema de Salud Menonita, que nos ha servido muy bien, hasta que se proceda con la investigación de la Cámara de Representantes. Que no se nos atropelle ni un momento más. Basta ya. Tenemos nuestro derecho a vivir en paz”, expresó Dulce del Río Pineda, coordinadora de la organización Mujeres de Islas.