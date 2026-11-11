Ante el auge en mensajes fraudulentos mediante aplicaciones como Whatsapp y Telegram, el secretario interino del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Erwin ‘Farito’ Álvarez, anunció el inicio del operativo “Golpe al Scam”.

“En las pasadas semanas hemos visto una proliferación de mensajes fraudulentos en las plataformas de Whatsapp y Telegram buscando confundir al consumidor para que brinde información personal, como datos de cuentas bancarias, número de seguro social y hasta direcciones físicas y/o postales. Eso se ha visto mucho en Whatsapp. Mientras que en los Telegram los esquemas que hemos detectado tienen que ver con mensajes románticos para entablar conversaciones y luego adquiere, mediante enlaces, información personal”, explicó Álvarez.

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La agencia activó la Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor para iniciar el operativo “Golpe al Scam”, que arrancó ayer, martes, con el monitoreo de chats abiertos de las dos aplicaciones de mensajería.

Mensaje fraudulento enviado por whatsapp. ( Captura )

Álvarez señaló los esquemas relacionados con la venta de criptomonedas, anuncios sobre ventas “too good to be true” en tiendas al detal, ofrecimiento de empleo con escalas de compensación salarial exagerada y acercamientos románticos, como los de mayor auge en estas apps de mensajería.

Según datos oficiales de la Comisión Federal para el Comercio (FTC, en inglés), los esquemas de fraude asociados a las plataformas antes mencionadas ha costado -hasta septiembre de este año- a los ciudadanos de los Estados Unidos, incluyendo a los puertorriqueños, unos $2,100 millones, cifra que expertos han determinado que tendrá un aumento exponencial durante los próximos meses

“Exhortamos a los consumidores a estar muy alertas a las distintas modalidades de fraude que pueden surgir. Le hacemos un llamado para que se comuniquen con nosotros en el DACO, si entienden que han sido víctimas de algún tipo de fraude, a través de la página oficial en la red social de Facebook (@dacoatufavor), al igual que el portal del Departamento en la Internet www.daco.pr.gov, para orientarse de cuál debe ser el curso de acción a seguir”, culminó diciendo el funcionario.