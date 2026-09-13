Los trabajos de construcción para la revitalización de la avenida Ponce de León en Río Piedras ya comenzaron a través de una inversión de $14.1 millones, según informó el alcalde de San Juan, Miguel Romero.

El proyecto, que persigue transformar la vía con mejoras de accesibilidad, movilidad, seguridad y espacios públicos, forma parte de un ambicioso plan en el área de Río Piedras que supera los $50 millones para la rehabilitación de las avenidas Gándara, Universidad y el segmento riopredense de la Ponce León.

“Río Piedras es una zona de enorme valor histórico, comercial, académico y comunitario para San Juan, y esta obra responde a la visión que tenemos de devolverle vitalidad a sus espacios públicos y mejorar la experiencia de quienes viven, estudian, trabajan y visitan esta área. No estamos hablando solamente de repavimentar o reparar aceras; estamos transformando un corredor completo para hacerlo más seguro, accesible, conectado y atractivo para el desarrollo económico. Y lo estamos haciendo destinando responsablemente los recursos del Municipio a obras que tienen un impacto directo y permanente en la calidad de vida de nuestra gente. Esa es nuestra prioridad: administrar bien cada recurso para seguir construyendo un mejor San Juan”, expresó Romero Lugo.

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La intervención en la Ponce de León atenderá tanto el casco antiguo de Río Piedras como el área frente a la Universidad de Puerto Rico. Los trabajos contemplan la rehabilitación completa de aceras y cruces peatonales, la eliminación de barreras físicas para cumplir con los requisitos de accesibilidad de la Ley ADA y mejoras dirigidas a fortalecer la movilidad peatonal en la zona.

¿Qué harán?

Como parte del rediseño, la avenida será reconfigurada en segmentos estratégicos, incluyendo la reducción de carriles donde sea necesario para mejorar la seguridad e incorporar nuevas áreas verdes.

También se desarrollará un carril protegido para bicicletas que se conectará con los que actualmente se construyen en las avenidas Gándara y Universidad, ampliando las alternativas de movilidad para los ciclistas.

Uno de los elementos distintivos será un cruce peatonal elevado que incorporará la imagen del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, marcando la conexión visual entre la Torre de la UPR y la avenida Universidad. La obra también identificará la entrada a Río Piedras desde la avenida 65 de Infantería mediante un monumento de acceso.

El proyecto extenderá, además, el corredor peatonal tipo Paseo de Diego para conectar la estación del Tren Urbano con las plazas existentes y otros proyectos en desarrollo en las áreas aledañas.

Las mejoras incluyen nuevas paradas de transporte público, manejo de accesos, jardinería, mobiliario urbano, nuevas luminarias, Wi-Fi y cámaras de seguridad.

La intervención permitirá recuperar espacios subutilizados, particularmente en áreas cercanas al Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, y crear entornos más seguros, inclusivos y activos. Con ello, el Municipio busca fortalecer la actividad económica y la vida comunitaria en beneficio de quienes residen, estudian, trabajan y visitan el área.

Los trabajos tienen una duración estimada de 12 meses.

De la inversión total de $14,102,367, unos $10,570,367 corresponden a fondos ordinarios del Municipio, $3,025,750 a fondos CDBG y $506,250 a servicios profesionales asociados al diseño, observación e inspección de la obra.

“Esta inversión demuestra cómo una administración fiscal responsable puede traducirse en obra concreta para nuestra ciudad.”, finalizó el primer ejecutivo de la ciudad capital. Cerca del 75% de los recursos destinados a este proyecto corresponden a fondos ordinarios del Municipio, una aportación que refleja nuestra capacidad de invertir estratégicamente en proyectos que transforman San Juan y dejan resultados permanentes para las próximas generaciones”, añadió Romero.

El diseño está a cargo de Behar Ybarra & Associates; la construcción, de ANG Construction, Inc.; la inspección, de EAS & Associates, PSC; y el manejo del proyecto estará bajo Slocum Ventures.