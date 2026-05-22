El presidente del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico (SBUPR), José Tirado, aseguró este viernes que siente “profunda decepción” de la gobernadora Jenniffer González Colón, luego de que los bomberos quedaran “excluidos de cualquier medida dirigida a hacerles justicia salarial y reconocer su sacrificada labor como parte esencial del componente de primeros respondedores en emergencias”.

33 Fotos La gobernadora ofreció hoy en el Capitolio su segundo Mensaje de Situación de Estado.

La afirmación la hizo al reaccionar al Mensaje de Situación de Estado, en la que González Colón anunció aumentos para policías y oficiales correccionales. No así para los bomberos.

“Tengo que decir que todavía me faltan los bomberos. Pero, de eso vamos a hablar más adelante”, estipuló la gobernadora. Pero, en ninguna otra parte del mensaje se habló de un posible aumento para estos trabajadores públicos.

PUBLICIDAD

Tirado, en declaraciones escritas, afirmó que “una vez más, los bomberos de Puerto Rico han sido invisibilizados. Llevamos más de 500 días esperando que la gobernadora reconozca con acciones concretas el trabajo y sacrificio que diariamente realizan para proteger vidas y propiedades en medio de emergencias, incendios, accidentes y desastres naturales”.

El líder sindical sostuvo que resulta indignante que, mientras otros sectores han recibido atención y anuncios, los bomberos continúan enfrentando condiciones precarias, falta de personal y una deuda acumulada por concepto de horas extra trabajadas.

“Los bomberos continúan trabajando jornadas extensas, exponiendo sus vidas y respondiendo a cada emergencia, mientras el Gobierno es incapaz de pagar las horas extra que legítimamente han trabajado. A eso se suma el golpe que representó el veto de dos proyectos legislativos que buscaban hacerles justicia mínima”, sentenció.

Para Tirado, el gobierno no puede seguir ignorando las necesidades del Cuerpo de Bomberos y advirtió que la falta de atención al sistema de emergencias pone en riesgo tanto a los bomberos como a las comunidades que dependen de sus servicios.

“Los bomberos no estamos pidiendo privilegios; estamos reclamando un trato justo y el reconocimiento mínimo que merece una profesión que arriesga la vida todos los días. El silencio y la indiferencia de este Gobierno solo continúan profundizando el abandono que vive nuestra agencia”, sostuvo el presidente sindical.

El Sindicato de Bomberos reiteró su llamado a la gobernadora para que atienda de manera urgente los reclamos salariales, el pago de horas extra adeudadas y medidas concretas para fortalecer las condiciones laborales de los bomberos del país.