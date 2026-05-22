Tras meses de disputas públicas y de ausencias en reuniones trascendentales, la gobernadora Jenniffer González Colón y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, aprovecharon el encuentro obligatorio del Mensaje de Situación de Estado para limar asperezas.

El acuerdo: “Tenemos reuniones pendientes”. Así lo aseguró González Colón en entrevista radial (NotiUno 630).

La primera ejecutiva informó que la conversación que tuvo con el presidente del Senado, previo al mensaje, fue “cordial”.

“Por lo menos, hablamos ayer… Yo creo que Dios está en control de todas las cosas”, aseguró.

La también presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP) precisó que la mejoría en la comunicación con Rivera Schatz, quien es el vicepresidente de la misma colectividad mencionada, es importante para cumplir con la agenda que se le presentó al pueblo en las pasadas elecciones.

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“Mira, yo creo que aquí el pueblo de Puerto Rico votó por un partido político. Yo le pedí al pueblo un voto íntegro a La Palma para cumplir un plan de gobierno. Y en ese plan de gobierno lo respaldamos todos. Y cada vez que yo he estado radicando legislación programática, que tiene que ver la Asamblea Legislativa, incluido él, han estado refrendando la mayoría de esos proyectos. Así que yo confío en que todas estas diferencias puedan quedar a un lado y podamos avanzar la agenda de Puerto Rico, que fue para lo que el pueblo nos eligió”, puntualizó.

33 Fotos La gobernadora ofreció hoy en el Capitolio su segundo Mensaje de Situación de Estado.

Las controversias entre la gobernadora y Rivera Schatz surgieron a principios de año, cuando se discutía la controversia de los centros de inspección de autos que salpicó a la exsecretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña. En medio de la vorágine, el líder del Senado solicitó información del gobierno, que fue detenida. Un pleito con Hacienda terminó en el tribunal, mientras el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, fue citado a una Comisión Total. Como reacción, González Colón dijo que esa citación era en su contra, en contra de su gobierno. Sentenció que la pretensión de Rivera Schatz era “erosionar un gobierno del PNP”.

“Él quiere evidentemente correr una candidatura a la gobernación y quiere utilizar en este caso el poder del Senado de Puerto Rico para hacer cacerías de brujas, hacer investigaciones”, afirmó el 13 de marzo pasado.

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Tras estas incidencias, Rivera Schatz se ha ausentado de las reuniones que se han citado entre la gobernadora y el liderato legislativo. Además, unió en vistas públicas su proyecto de permisos con el que presentó la gobernadora, ocasionando más tensión entre las partes.

No fue hasta ayer, jueves, que se dio el encuentro como parte del mensaje que le obliga dar la Constitución de Puerto Rico.

Sobre el mensaje, la gobernadora destacó que, “si te fijas, no fue un mensaje de tirarle a nadie”.

En torno a la referencia de Dios en su mensaje y en las expresiones que hizo sobre Rivera Schatz, González Colón dijo en la entrevista radial que está en el cargo de la gobernación para “hacer su voluntad”.

Específicamente, señaló que “no es por mí. Es Dios. Yo me siento privilegiada de que a mí me toca en este tiempo hacer su voluntad”.

En otra ocasión, sostuvo que “Dios es el que quita y pone reyes. En este caso, a mí me toca hacer su voluntad. Yo creo que papá Dios se encarga de todas las cosas”.