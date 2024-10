Candidatas y voluntarias activistas de Partido Popular Democrático (PPD) denunciaron esta mañana un caso de presunta agresión sexual contra una funcionaria que laboraba para la candidata al Senado por el Distrito 1 (San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas) del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rosa Seguí.

“Es bien incómodo estar aquí”, lamentó la licenciada Ivonne Lozada en conferencia de prensa que se celebró en el Colegio de Abogados y Abogadas, en San Juan.

“Es bien incómodo como mujer, porque yo he sido víctima de hostigamiento sexual en el entorno laboral y muchas de mis compañeras aquí también lo hemos sido como la mayoría de las mujeres en el país. Aunque este caso no relata mi experiencia como perjudicada, no deja de ser desagradable, ya sea como víctima, como aliada, como madre, como amiga. Es bien desagradable”, agregó la también candidata al Senado por el Distrito 1 de San Juan por el PPD, excusando sus nervios al expresarse.

¿Qué sucedió?

En la conferencia se reveló la carta que emitió Karen De León Otaño, la coordinadora de la Comisión de Organización Electoral del MVC, a la candidata a comisionada residente por la Alianza de País y coordinadora General del MVC, Ana Irma Rivera Lassén, para reportar los hechos.

La misiva, fechada el 24 de octubre, narra que el 12 de octubre De León Otaño recibió una llamada, a eso de las 12:30 p.m., de la joven perjudicada quien le explicó que renunció de sus trabajos electorales de su precinto en Caguas por “una agresión sexual sufrida” por parte de otro funcionario político, cuya identidad fue omitida. Dimitió, acorde a Lozada, porque “la querían obligar” a trabajar junto a su atacante.

La agresión aparentemente ocurrió durante un viaje fuera del país en el que que varios funcionarios y funcionarias del MVC tomaron un curso de comunicación política y para participar de eventos de esa índole. La noche de la agresión, la perjudicada se lo contó a su compañera de cuarto.

Una vez la perjudicada llegó a Puerto Rico se lo comunicó a Seguí. Aunque Seguí le aseguró que denunciaría los hechos, supuestamente se limitó a llamar al presunto agresor y “coordinar una conversación para que el agresor pidiera disculpas”.

Luego, la carta indica que Rosa Seguí le dio “más trabajo de comunicaciones” al hombre, así como a su pareja.

De León Otaño admitió que le sugirió a la perjudicada a reportar al agresor “para proteger a otras compañeras” y que “buscara su sanación y ayuda profesional”. Empero, no le recomendó llevar el asunto al Comité de Ético u otro cuerpo al interior del MVC, porque entendía que sufriría acoso, así como lo vivió la exempleada del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) Rosa Díaz, quien, tras señalar nepotismo del presidente del gremio, Israel Marrero Calderín, dijo que fue acosada a manos del directivo del sindicato Joel Vázquez Rosario, un legislador municipal y candidato a representante por el Precinto 2 de San Juan por el MVC.

“Corren la altísima probabilidad de ser ignorados por defender a las candidaturas el partido sobre todo (si) son hombres por sobre la integridad de las personas Repito, lo digo con gran pesar y aún hoy hasta con dolor”, lee la carta, antes de también señalar al candidato por el MVC a la alcaldía de San Juan, Manuel Natal, de “proteger” a Vázquez Rosario.

“Espero que al menos se realice una investigación y se interrogue a las personas que sabían esto y lo calaron; Rosa Seguí, (el presunto agresor) y el resto del equipo de campaña de Movimiento. Estoy convencida de que esos silencios son peligrosos y que violentan los principios éticos y nuestra agenda urgente, aunque el comité de ética diga lo contrario. Una vez más, esta comunicación obedece al pleno descargue de mi responsabilidad ética y moral como funcionaria del MVC y, más que todo, a mi compromiso ideológico con el feminismo militante que practico. Queda en sus manos, y en sus conciencias, atender esto con la responsabilidad que amerita o trágicamente callara para que ciertos candidatos, candidatas, funcionarios y funcionaras del Movimiento no se vean perjudicados ahora o luego. Como he sostenido en otras tantas ocasiones, los macharranes, abusadores, agresores y sus aliados y aliadas no cuentan ni contarán con mi silencio. El verdadero cambio que prometemos al país se construye desde adentro de nuestra casa y dando el ejemplo verdadero y vertical y no de la boca para afuera”, finaliza el documento.

Lozada dijo que recibió la carta “por terceras personas” y que se “(constató) su veracidad”. Sin embargo, desconocía cuándo surgió la agresión y si la víctima se comunicó con las autoridades. También, especificó a Primera Hora que no sabe si Rivera Lassén ha dicho haber recibido la carta donde se desglosa la denuncia. Aunque no en este contexto, Lozada afirmó que ha interactuado “indirectamente” con la víctima.

Acompañando a Lozada, estuvo también en la conferencia de prensa: Raquel Gauthier, doctora, trabajadora social y candidata al Senado por el Distrito 2 de Bayamón; Swanny Enit Vargas Laureano, candidata a la Cámara por Acumulación; Belmarie Ortiz González, candidata a la legislatura municipal de San Juan; Margarita Ostolaza Bey, doctora y exsenadora del Distrito de San Juan; Betty Hernández, licenciada y excandidata a representante por el Precinto 4 de San Juan; Loharina Velázquez, licenciada, voluntaria política, y miembro de Abogados Populares; y Nancy Santiago Capetillo, historiadora y voluntaria política.

Porque “pasó ahora”

Lozada admitió que no le sorprendería ser catalogada como “politiquera” por arrojar luz de la situación a tan solo siete días de los comicios generales. No obstante, con voz entrecortada, se alejó de este señalamiento.

“Sobre todas las cosas, antes de yo, Ivonne Lozada, ser militante política, yo estoy bien clara de que yo soy mujer y puertorriqueña sobre toda militancia política. Sobre popular, soy mujer y puertorriqueña y caribeña y latinoamericana. Tengo una responsabilidad”, dijo con lágrimas en sus ojos.

Lozada también aludió a cuando ella fue despedida de su posición como asesora del senador José Dalmau en el 2022 al expresar su apoyo al derecho del aborto para resaltar que la denuncia no trata de un ataque político de parte de la Pava, sino porque “pasó ahora” y que, en fin, entiende que esto “no va a cambiar la mente del electoral”. Asimismo, recordó el caso de hostigamiento sexual que provocó la renuncia del exalcalde afiliado al Partido Nuevo Progresista (PNP) de Guaynabo, Héctor O’Neill, y cómo acordó pagar $375,000 a su víctima para que retractara su demanda contra el funcionario.

Más aún, repitió en varias ocasiones que “este no es el primer caso de violencia contra la mujer dentro del Movimiento Victoria Ciudadana”, recordando el caso de Díaz del SPT.

“Lo que más nos alarma y nos preocupa es que el movimiento Victoria Ciudadana reiteradamente ha desatendido denuncias de mujeres voluntarias, funcionarios y militantes de su partido que han sufrido algún tipo de violencia de género o violencia política de acoso laboral, hostigamiento y sexual. Les han dado la espalda”, puntualizó.

“De nada sirve tener la mejor plataforma de proteger a las mujeres en el país si ni tan siquiera pueden garantizar los derechos, la dignidad, seguridad a las mujeres de su propio partido”, recalcó al resaltar que colaboró con el PPD para redactar el primer Protocolo de prevención y manejo de casos de violencia de género para proteger a las féminas en espacios políticos tras que el asesor de la senadora pipiola Maria de Lourdes Santiago, Eliezer Ríos Santiago, dimitiera de su cargo tras ser señalado de hostigamiento laboral en el 2022.

A raíz de esto, las denunciantes exigieron contar con “mayor espacio” de comunicación efectiva para mujeres y en la protección de sus derechos. También, hicieron un llamado a que los sobrevivientes hagan públicas sus denuncias contra los lideratos políticos, independiente a cuál militan. Emplazaron a Rivera Lassén y Seguí para explicar “cuál ha sido su responsabilidad” con relación a este caso. Lozada también exigió respuestas a Juan Dalmau, candidato a la gobernación por la Alianza del país- que consiste en el junte del MVC y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP)-, a que explique qué postura va a tomar ante los casos de violencia de género dentro de los espacios del MVC.

El MVC le indicó a Primera Hora que, próximamente, el partido va a “circular expresiones” sobre el caso. Este diario también se comunicó con el PIP y espera por una respuesta.