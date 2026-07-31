Un hedor putrefacto emana de los pozos sépticos de la oficina del CESCO en Barranquitas, según denuncias que recibió Primera Hora.

De acuerdo a los denunciantes, quienes optaron por informar la situación de manera anónima, el fuerte olor se ha sentido por varios días.

Se entiende que posiblemente proviene de los baños y se esparce a través de los ductos del aire.

Personas que han acudido a la oficina y se han percatado del fuerte hedor se lo han comunicado a los empleados de la agencia quienes han indicado que ya lo han reportado.

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El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) respondió a la denuncia y aseguró que está al tanto de las situaciones relacionadas con el edificio.

“Estamos en comunicación con el propietario del inmueble para que se atiendan y corrijan a la mayor brevedad posible”, expresó en declaraciones escritas al reiterar que el edificio donde ubican las oficinas están bajo un contrato de alquiler.

La agencia afirmó que, mientras tanto, continuará monitoreando la situación “para asegurar que las condiciones de las instalaciones permitan la continuidad de los servicios y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos y de nuestros empleados”.

“Nuestro compromiso es ofrecer una experiencia de servicio segura, eficiente y de calidad a todas las personas que visitan los CESCO alrededor de Puerto Rico. Continuaremos tomando las medidas necesarias para garantizar que nuestras facilidades cumplan con los estándares adecuados y que los ciudadanos puedan realizar sus gestiones con la confianza y el servicio que merecen”, sostuvo.