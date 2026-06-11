La fiscalía de Aguadilla radicó cargos por fraude y falsificación de documentos contra John Joseph Méndez de 32 años y residente en Moca, informó la oficina de prensa de la Policía.

Los hechos ocurrieron en octubre del año pasado, cuando acudió a la oficina de CESCO de Aguadilla, donde presentó documentos del tribunal sobre recurso de revisión que resultó con el archivo de unas multas por infracciones a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito.

El empleado que lo atendía se percató que los documentos estaban alterados, por lo que radicó una querella.

John J. Méndez, enfrenta cargos por fraude y falsificación de documentos. ( Suministrada por la Policía )

El agente Carlos Astor Reyes adscrito al Cuerpo Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, consultó el caso con el fiscal Jenevit Avilés, quien radicó los cargos.

El juez Rolando Matos Acevedo, del Tribunal de Aguadilla, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $3,000, la cual prestó.

La vista preliminar fue pautada para el 25 de junio.