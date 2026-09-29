Blanca Medina Díaz, la recién destituida administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), aseguró haber sido hostigada por la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, para firmar un contrato millonario que “era ilegal”.

Medina Díaz explicó que llevaba seis meses trabajando en la agencia “porque la gobernadora (Jenniffer González Colón) me lo pidió” y al otro día de comenzar labores la secretaria Roig Fuentes entró a su oficina para indicarle que debía firmar un contrato millonario.

“Entre esas cosas que ella me explicó que tenía que hacer, había un contrato que era de 38.5 millones (de dólares), donde me dice que hay que firmarlo, que tengo que firmar ese contrato”, relató la exfuncionaria en entrevista con Telemundo.

PUBLICIDAD

El contrato, que había levantado preocupaciones por parte del gobierno federal, según indicó en la entrevista, correspondía a Star Academy.

Y es que los fondos para pagarlo saldrían del programa TANF (Ayuda Temporal para Familias Necesitadas), que en este caso no se permiten utilizar para atender el rezago escolar.

Ante la alegada insistencia de la secretaria de Familia para firmar el contrato, Medina Díaz explicó que le comunicó vía carta que no podía hacerlo, por tratarse de una acción ilegal.

Posteriormente, “ella (Roig Fuertes) desistió. El contrato ya se había adjudicado. Ese contrato nunca se evaluó en mi oficina, en ADSEF… Ese contrato todo se hizo en el secretariado, en su oficina”.

Medina Díaz aseguró que a raíz del desacuerdo surgieron otras situaciones.

“Ella siguió como que hostigándome. Me citaba todos los jueves a una reunión con mi equipo de trabajo y yo entendía que no tenía que ir a esas reuniones… quería controlar mi administración desde el secretariado. Citaba a las personas de programas (de mi oficina) y en esas reuniones ella los hostigaba a ellos y me hostigaba a mí”, agregó.

La destituida funcionaria dijo, además, que ese no fue el único contrato que causó discordia, pues relató que Roig Fuertes también intentó que firmara un acuerdo para adiestramientos, entre otros asuntos, con un contratista del Departamento de la Familia. Presuntamente, ese contrato era por $300,000 y la persona nunca se presentó para discutir los servicios que ofrecería.

Ayer, lunes, la secretaria de la Gobernación, Norma Burgos, informó que Medina Díaz tuvo problemas en su desempeño, específicamente en cumplir con la ejecución del programa de gobierno de González Colón.

“No realizaba el trabajo que se le asignaba”, llegó a decir la funcionaria en una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Asimismo, dijo que se le imputó “insubordinación y falta de respuesta oportuna”.