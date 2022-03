La Asociación de Detallistas de Gasolina de Puerto Rico alegó que la orden de congelación de los márgenes de ganancia en la venta de combustible del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), que fue extendida hasta el 27 de marzo, causó el cierre de al menos una gasolinera en Mayagüez.

Según el presidente de la asociación, Esdras Vélez, se trata de la estación Shell que administró el detallista John A. Rosario Colón durante los pasados 17 años.

Vélez consideró que la orden representa un golpe para los detallistas pues al restar los gastos operacionales y bancarios se quedan con $558 de ganancia al mes.

“Podemos continuar participando de reuniones, vistas públicas o mesas redondas como la que llevó a cabo el senador Carmelo Ríos la semana pasada. Pero nuestros reclamos no pueden seguir cayendo en oídos sordos, porque mientras nosotros terminamos con $558 de ganancia al mes, el gobierno recibe $5,300 fijos, en pago adelantado, sin nosotros haber vendido una gota de gasolina, haya o no haya emergencia, huracán, pandemia o problemas bélicos que afectan la demanda y el precio. Que alguien me diga cómo se puede subsistir de ese modo”, manifestó Vélez en un comunicado de prensa.

DACO emitió la orden de congelación el pasado 24 de febrero, día en que Rusia comenzó sus ataques contra Ucrania.

“Es fácil especular con el dinero de otro. El secretario (Edan Rivera Rodríguez) puso la orden para evitar especulación entre los detallistas, pero en el proceso ha tomado decisiones arbitrariamente no balanceadas. Nuestros planteamientos no son caprichosos, sinceramente ya estamos viendo estaciones de gasolina cerrar y a los detallistas estrangulados económicamente porque con esta extensión de la orden del DACO, que es hasta el 27 de marzo, ya vamos para 30 días a este tajo”, agregó Vélez.

El detallista exhortó al DACO a realizar ajustes en el lenguaje de la orden para que esté a tono con órdenes anteriores y con el trato a los mayoristas, para que se congele el margen del detallista al momento de emitirse la orden y no con un precio o número fijo.

Como otra alternativa, solicitó que se suba al margen de ganancia los seis a siete centavos de cargos bancarios para que, por lo menos, el detallista pueda recuperar dichos costos ya que es una exigencia de ley aceptar efectivo y tarjetas.

“Cualquier otro incentivo, alivio contributivo o exención, sea temporero o fija, es bienvenido por el sector. Un alivio o cese temporero del pago de la crudita es una alternativa inmediata que beneficia tanto al consumidor como a nosotros. Ya que tenemos que mantener obligatoriamente un flujo de caja para poder comprar el combustible que el consumidor busca a diario en su gasolinera de confianza y adelantarle el pago de la crudita al gobierno llueve, truene o ventee”, sostuvo Vélez.