Como había proyectado el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, la semana pasada, los casos positivos a influenza han comenzado a disminuir.

En el más reciente informe publicado por el Departamento de Salud, que corresponde a la semana epidemiológica del 1 al 7 de febrero de 2026, los casos reportados fueron 2,343.

En el informe previo, del 25 al 31 de enero de 2026, se registraron 3,094 casos positivos de influenza.

Tras comparar ambas semanas, el funcionario soltó: “Bajaron dramáticamente los casos”.

Añadió, durante una conferencia de prensa junto a la Asociación Médica de Puerto Rico, que, “básicamente, bajaron casi 800 casos y por primera semana estamos por debajo del umbral epidémico”.

La mala noticia es que las muertes continúan en alza. En el reciente informe se añadieron seis decesos, que elevaron la cifra de fallecidos por esta enfermedad viral que ataca el sistema respiratorio, a 150. Las víctimas fueron adultos mayores.

Ramos Otero dijo que otras 12 muertes son investigadas para conocer si fueron por influenza.

Puerto Rico se encuentra en medio de una epidemia de influenza. La misma fue decretada el 27 de enero, tras seis semanas en el que los casos alcanzaron los 3,500 semanales.

Este miércoles, en conferencia de prensa, Ramos Otero reveló que la semana del 1 al 7 de febrero fue la primera que se registra un nivel bajo el umbral epidémico. Si se registran otras tres corridas de casos bajo el umbral epidémico, el nivel de epidemia decretado acabaría.

Además, se deben cumplir otros requisitos para dar por terminada la epidemia, como demostrar una reducción sostenida en cuatro regiones del Departamento de Salud, las últimas cuatro semanas deben representar menos del 20% del total de casos acumulados y el número de la transmisión de 100 tiene que bajar a 50.

Por otro lado, el funcionario informó que en el último informe se registraron 20 brotes de influenza en instituciones educativas y que la población pediátrica representó un 47.5% de los casos registrados.

“Estamos muy contentos con estos números, el país está respondiendo a los dos llamados, (vacunarse y no salir enfermo). Pero, no es hora de bajar la guardia, es hora de acabar la epidemia cumpliendo los requisitos, las cuatro semanas por debajo de la umbra de epidemia. Hay que seguir vacunando a los mayores de seis meses y a los cuidadores de los mayores de seis meses y cortar la cadena de contagio. Verdad, no ir enfermo a trabajar ni estudiar, ir al medico”, puntualizó el pediatra.

La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa causada principalmente por los virus de influenza A y B, responsable de epidemias estacionales. Se transmite a través de gotitas respiratorias que se expulsan al toser, estornudar o hablar. Los síntomas incluyen fiebre, tos, escalofríos, dolor de garganta y muscular, así como fatiga. Especialmente en niños, puede también ocasionar náuseas y diarreas.

Como medida de prevención, además de la vacunación, Salud recomienda el uso de mascarilla en lugares cerrados, como los aviones, o si se acude a algún centro de salud. También se recomienda un frecuente lavado de manos, desinfección de superficies, cubrirse al toser o estornudar y evitar el contacto con personas enfermas.