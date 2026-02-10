La cooperación de la ciudadanía para vacunarse y permanecer en su hogar si está enfermo ha ayudado a que los casos positivos de influenza no se hayan disparado y comiencen a reflejar un patrón de reducción.

“Estamos confiados en que los casos empiezan a bajar de ese umbral epidémico, pero no es momento de bajar la guardia”, afirmó este martes el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

La afirmación se debe a que por segunda semana consecutiva los casos están más cerca de los 3,000 semanales. Previo a declararse una epidemia, los casos llegaron a sobrepasar los 3,500 a la semana.

Específicamente, en el nuevo informe de casos, que contiene información del 25 al 31 de enero de 2026, se detalla que durante el periodo mencionado hubo 3,094 casos positivos de influenza.

En la semana previa del 18 al 24 de enero, que incluyó posibles casos de contagio en las Fiestas de la Calle San Sebastián, fue de 3,023 positivos.

“En la segunda semana después de las SanSe, no se vio un pico la semana pasada y no se ha visto un pico esta semana”, destacó.

Pese a que los casos se han mantenido en los 3,000 semanales, no es suficiente para terminar con la epidemia por influenza. La misma se dejaría sin efecto una vez bajen los casos por debajo del umbral epidémico o a cerca de 1,000 positivos semanales por cuatro semanas consecutivas.

Por otro lado, en este nuevo informe se incluyeron cinco muertes por influenza. Ya van 144 decesos en lo que va de temporada, que inició en verano pasado.

Otras seis muertes están bajo investigación para corroborar si estuvo relacionada a esta enfermedad viral.

La mayoría de los decesos son de adultos mayores a 80 años y que no estaban vacunados.

Mientras, en esta semana epidemiológica se reportaron 43 brotes en escuelas y unas 16,000 personas se vacunaron en los distintos eventos que realiza Salud durante esta epidemia.

La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa causada principalmente por los virus de influenza A y B, responsable de epidemias estacionales. Se transmite a través de gotitas respiratorias que se expulsan al toser, estornudar o hablar. Los síntomas incluyen fiebre, tos, escalofríos, dolor de garganta y muscular, así como fatiga. Especialmente en niños, puede también ocasionar náuseas y diarreas.

Ramos Otero urgió a todo aquel que se sienta enfermo a evitar sus actividades tradicionales, que incluyan contacto con otras personas. Insistió en que se debe acudir al médico y no optar por tratamientos caseros. El medico recetaría un tratamiento antiviral.

Como medida de prevención, además de la vacunación, Salud recomienda el uso de mascarilla en lugares cerrados, como los aviones, o si se acude a algún centro de salud. También se recomienda un frecuente lavado de manos, desinfección de superficies, cubrirse al toser o estornudar y evitar el contacto con personas enfermas.

VIH y sífilis congénita

Más allá de esta epidemia de la influenza, el secretario de Salud habló sobre el VIH/SIDA en la Isla, así como de la sífilis congénita.

Sobre el HIV o el virus de inmunodeficiencia humana, el secretario destacó que Puerto Rico continúa como la jurisdicción de Estados Unidos “con más alta adherencia al tratamiento y con más pacientes con supresión completa del virus”.

Expuso que los niveles de atención médico de los pacientes y el éxito de este tratamiento que reciben se mantuvieron, pese a los cambios en el modelo para dispensar medicamentos de centros especializados a farmacias.

En cuanto a la sífilis congénita, informó que Salud obtuvo una subvención federal para crear un registro de infantes que nacieron con sífilis transmitida por sus madres. Dicho registró estará a cargo del pediatra Miguel Velencia.

Ramo Otero informó que el galeno estuvo a cargo del registro de pacientes que presentaban problemas relacionadas con el zika.