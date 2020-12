El candidato por nominación directa de Guánica, Edgardo Cruz Vélez, ganaría por cuatro votos si se le adjudican a su favor todos aquellos sufragios en los que el elector no marcó una X en el encasillado correspondiente, informó este jueves el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez.

PPD retendría alcaldía de Guánica hasta que Tribunal Supremo decida si se adjudican más votos a Edgardo Cruz

“Son 24 votos que emitieron bajo la insignia de la Palma pero decía Edgardo Cruz bajo nominación directa y no tenía la X (en el encasillado de nominación directa) y cinco votos eran del PPD. De adjudicarse, como ordena el tribunal, esos 29 votos significa que el ‘write in’ va a ganar por cuatro votos”, calculó el comisionado en entrevista con Primera Hora.

Sin embargo, este jueves en la tarde el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, se propone a certificar como ganador de la contienda al aspirante a alcalde del Partido Popular Democrático (PPD), Ismael Rodríguez, en espera que el Tribunal Supremo atienda la controversia de la adjudicación de los votos.

No obstante, el excomisionado electoral del PPD y quien es uno de los abogados en esta disputa, Lind Merle Feliciano, confirmó a Primera Hora que la colectividad roja aún no ha recurrido al Tribunal de Apelaciones ni ha radicado la certificación para que el Supremo atienda la controversia. No supo establecer cuándo sería radicado.

La directriz vigente, dictada por el juez superior, Anthony Cuevas Ramos, es que se le adjudiquen a Cruz Vélez los votos emitidos por aquel elector que escribió el nombre, pero que no hizo una X en encasillado de nominación directa.