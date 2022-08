A diez días del reinicio de clases, el Departamento de Educación reconoció hoy que unas 240 escuelas están en “condiciones críticas” de planta física y que los planteles serán impactados durante el tiempo lectivo del nuevo curso escolar.

El Secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés no quiso dar números, de momento, sobre la plantilla de maestros disponibles y cuántas plazas de docentes restan por reclutar.

“Estamos muy cerca a tener toda la plantilla en todas las escuelas. Claro, yo no quiero decirle a Puerto Rico que no va a faltar alguien, siempre hay alguien que se puede enfermar, que puede pedir una licencia o puede renunciar a última hora, pero estamos muy cerca”, indicó Ramos Parés. Dijo que “próximamente, esta semana”, dará a conocer el número de educadores.

Sobre el reclutamiento de profesores retirados dijo que “ha tenido su acogida”, pero tampoco dio números.

“Nosotros queremos dar números próximamente ya esta semana. Va a ser un buen anuncio. Creo que por primera vez en la historia, el Departamento va a estar sumamente adelantado en términos de la oferta para nuestros estudiantes, de tener los recursos necesarios para atender sus necesidades. Las regiones han estado trabajando durante las últimas semanas intensamente”, indicó Ramos Parés en una mesa redonda con periodistas.

Detalló que esperan una matrícula de 248 mil estudiantes, unos 10 mil menos que el año pasado. El estudiantado regresa el 17 de agosto, mientras que los docentes deben reportarse el 12 de agosto.

Acompañado por asesores y los directivos de la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP), de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), el Secretario anunció que la agencia asignó $96 millones para la rehabilitación de los planteles en estado crítico, ubicados en distintos puntos del País, el Secretario dijo que este “será un ‘back to school’ distinto”, pues muchos de los trabajos de reparación se llevarán a cabo al reinicio del clases y durante el semestre escolar.

“Una casa en remodelación no es el ambiente más cómodo para estar y lo comparo con esto porque las escuelas están recibiendo trabajo que típicamente no ocurrían durante el período de clase. Lo que estamos fomentando es que haya la debida coordinación con esa comunidad escolar, que el estudiantado se pueda seguir atendiendo, que el año escolar no se interrumpa, que el semestre no se interrumpa mientras estas labores se van dando. Sin duda alguna, el período del verano no es suficiente. Si queremos escuelas óptimas, tenemos que seguir mientras esto se está dando”, indicó el funcionario.

“No hemos encontrado una escuela que no tenga un problema, todas tienen problemas por diversas cosas y ocasionados, ya sea por las emergencias o por falta de mantenimiento histórico. Lo que estamos es priorizando esas escuelas que realmente necesitan demasiado o necesitan algo en particular para tener una operación aceptable, que nuestros niños se sientan bien, que estén seguras, que sus salones se puedan utilizar sin miedo a que vaya a llover, que el comedor escolar esté funcionando”, sostuvo el Titular de Educación.

Detalló que son escuelas sumamente deterioradas, que no se han pintado en décadas, con un mantenimiento pobre, con problemas con terreno, problemas de techo y problemas de infraestructura que no se habían atendido.

Dijo que la asignación de $96 millones representa una inversión de $400 mil por escuela. “Es la primera vez, en décadas, que se hará una inversión adicional a la asignación típica que se hace para los trabajos del inicio escolar. Por años, el Departamento apenas había podido asignar cerca de $40 mil por escuela para trabajos cosméticos, como era pintar parcialmente las estructuras. Este año, además de los trabajos de limpieza, fumigación y ornato, se estarán realizando tareas de remoción de pintura vieja, remoción de hongos, tratamiento con ‘primer’ y pintura, con garantía de tres años”, especificó.

En total, el Departamento de Educación cuenta con unas 843 escuelas para los grados de kínder a duodécimo grado. Unas 235 fueron impactadas en el 2021-2022, dijo el director de Infraestructura y Reconstrucción del DE, Enrique Questell Pereira.

El ingeniero indicó que los trabajos de rehabilitación de escuelas en estado crítico se llevarán a cabo por fases, sin paralizar los trabajos educativos. Precisó que en la primera fase impactarán unas 100 escuelas.

En cuanto, al defecto de la columna corta, Questell Pereira dijo que en los pasados 12 meses impactaron unas 426 escuelas, de las cuales, finalizaron las labores en 308 que “ya fueron entregados a la agencia”. De los restantes 110, dijo que 11 están en proceso de contratación, 16 en etapa de diseño y 91 en construcción.

“Se ha atendido el 92% de las escuelas en la zona cero. Sin embargo, aún quedan planteles que continúan en el proceso administrativo extenso de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias)”, dijo Questell Pereira. El ingeniero indicó que, hasta el momento, se han reforzado 31,438 columnas.

La llamada zona cero incluye unos 14 municipios que FEMA categorizó para recibir ayuda pública como resultado del terremoto de 7 de enero de 2020.

El secretario sostuvo que, del total de escuelas, más de 235 son utilizadas como refugio en caso de desastres, 112 escuelas tienen placas solares, 77 tienen generadores eléctricos, 167 escuelas tienen cisternas de agua y 43 cuentan con “kits” de agua portátil.