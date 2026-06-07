El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) el ingeniero Luis R. González Delgado, aseguró que la avería que afectó a decenas de miles de clientes el fin de semana ya fue atendida, por lo que el servicio de agua potable comenzará a restablecerse paulatinamente en la gran mayoría de la zona metropolitana.

Desde el caluroso foso debajo del dique del embalse de La Plata, donde operan parte de las enormes maquinarias que bombean agua para el sistema de acueductos de la AAA, González Delgado, explicó en qué consistió la avería del sábado, que sacó de servicio dos de las bombas que estaban en operaciones, una situación que, combinada con otra avería en el sistema del superacueducto, desató que decenas de miles de clientes quedaran sin servicio.

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“Tuvimos la falla de dos unidades de bombeo que suplen el agua cruda a lo que es la planta de Enrique Ortega. Durante horas de la mañana nuestro equipo de mantenimiento preventivo logró atender un asunto eléctrico en una de ellas, y pudimos comenzar la operación de cuatro bombas, que es la norma en esta instalación para poder mantener lo que es el área de servicio”, explicó.

Detalló que, a diferencia de Carraízo, en La Plata cuentan con “redundancia para poder mantener el bombeo”, pues hay siete bombas y solo se requiere que operen cuatro, o incluso tres, según la hora del día.

“Eso ha permitido que podamos recuperar el sistema de manera consistente desde que comenzamos ayer luego de esa avería”, resaltó el ingeniero, mientras mostraba el tubo de acero partido del eje de la otra bomba que falló.

Respecto a la situación en el superacueducto, explicó que, al ser sistemas interconecatados, la falla en un lado afecta al otro, “que trata de suplir el agua a donde ya no la tenemos”.

Según Rodríguez Delgado, a eso de las 3:00 p.m., había unos 27,000 clientes sin el servicio de agua. La cifra incluía a unos 7,000 clientes que reportaban tener servicio, pero a bajas presiones.

Poco a poco en Bayamón y Guaynabo

Agregó que el área más afectada es parte de la zona metropolitana, en particular Guaynabo y un sector de Bayamón, que se suple de la planta de Guaynabo.

Reconoció que “el sistema de Guaynabo ayer (sábado) se fue al piso, se secó. Y estamos levantando ese sistema nuevamente”.

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En ese sentido, añadió, la estación de bombas Rosso I, que da apoyo a Guaynabo, entró en operación y “está batallando lo que es el consumo de Guaynabo”.

No obstante, Rosso I es la estación que estalló el año pasado y solo cuenta con una bomba operando, mientras se lleva a cabo allí una reparación de gran envergadura que está en proceso.

Mientras, en la zona de San Juan, indicó que se reportaba que el área de Lloren Torres, Ocean Park, Isla Verde y hacia el área de Piñones, “con presiones de entre 35 a 30 libras. Dependiendo de cómo ha ido transcurriendo el día y tenemos el consumo eso puede bajar o subir. Eso es bien dinámico”.

No obstante, sostuvo que hoteles y otros clientes reportaban que habían podido llenar sus cisternas durante la noche.

El ingeniero afirmó que, ahora que ya habían recuperado la operación en La Plata, había comenzado la transferencia de agua a Guaynabo, por lo que el sistema se debe ir recuperando “paulatinamente”. De no ocurrir ningún otro contratiempo, aquellos clientes que tienen bajas presiones deberían ir ganando presión, y aquellos sin servicio comenzarían a recibir agua, primero con bajas presiones, hasta que se estabilicen en “la normativa diaria, que son más de 30 libras”.

No obstante, recordó que áreas de Guaynabo y Bayamón continuarían bajo la limitación que supone no poder contar con la totalidad de la operación de la estación de bombas Rosso 1.

Sobre la reconstrucción de esa estación, explicó que “estamos en la parte ya de que nos lleguen unos materiales de los Estados Unidos, tuberías, codos, esa dinámica de metal que vamos a poner para darle lo que es el agua de succión a la bomba, la que va a tirar hacia el área del sistema de Guaynabo”.

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“Esperamos que eso llegue en las próximas semanas para poder terminar esa instalación y poner a operar las dos bombas grandes que ya están ahí, puestas en el sitio y listas para operar. Falta que podamos hacer la conexión para que puedan impulsar el agua hacía el sistema de Guaynabo”, afirmó, agregando que esperaba terminar la construcción este mes y tener esas bombas operando a más tardar en julio.

Confía en un acuerdo con San Juan

Por otro lado, en un tema relacionado a la situación de la AAA, el director ejecutivo indicó que, en la vista que está pautada este lunes en el Tribunal de San Juan con relación a un recurso de mandamus presentado por el Municipio de San Juan, esperaba “discutir qué vamos a estar acordando entre las partes”.

“Nuevamente, nuestra posición es que estamos abiertos al diálogo, y que obviamente estamos dispuestos a llegar a acuerdos con San Juan y con cualquier municipio que entienda que hay una problemática y que quiera entrar con nosotros en acuerdos como tal”, afirmó el ingeniero.

Puso el ejemplo del municipio de Morovis, que “tiene demandada a la Autoridad desde hace varios años atrás, y eso no ha limitado que mantengamos comunicación con la señora alcaldesa y que se hagan proyectos que vengan a mejorar el servicio de agua en Morovis”.

“Así que, en ese sentido, esperamos poder lograr un acuerdo y que sea beneficioso no solamente para el área de San Juan sino para todos los que se sirven del agua en Puerto Rico”, insistió.