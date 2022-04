La delegada congresional Elizabeth Torres Hernández reaccionó esta tarde a la desestimación de la demanda presentada por el Departamento de Justicia, a nombre del Gobierno de Puerto Rico, para destituirla del cargo.

“Ni un pelo de preocupación he tenido. Por el contrario, celebro la torpeza del ala demócrata-liberal PNP (Partido Nuevo Progresista). Advertidos estaban cuando pedí disolución de esta chapucería, pero no tienen el temple para hacer lo correcto. Pendientes a mis próximos pasos, esto no acaba aquí”, expresó Torres Hernández en su página de Twitter.

El juez Anthony Cuevas Ramos desestimó hoy el recurso legal del gobierno que buscaba destituir a Torres Hernández. Indicó que la demanda era una “cuestión política”.

“Se declara ha lugar a la moción solicitando desestimación de recurso especial presentada por la Sra. Elizabeth Torres Hernández, porque la acción presentada trata sobre una cuestión política en la cual los tribunales no deben inmiscuirse”, lee la sentencia.

Según el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, el proceso para destituir a Torres Hernández como delegada congresional era por incumplimiento de sus deberes y funciones del puesto para el cual fue electa.

Emanuelli Hernández rechazó que exista una persecución política contra la delegada.