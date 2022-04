El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia insistió este viernes que la delegada congresional Elizabeth Torres Hernández no cumple con los deberes de su cargo, tal como el gobierno alegaba en la demanda que presentó el Departamento de Justicia para destituirla y que hoy el Tribunal de San Juan desestimó.

Durante un evento en el Coliseo Rubén Rodríguez, en Bayamón, el gobernador no descartó que Justicia apele la desestimación de la demanda que, según el juez Anthony Cuevas Ramos del Tribunal de San Juan, era una “cuestión política”.

“Yo no he tenido la oportunidad de leerla, la sentencia, o sea, la decisión del juez, pero a base de lo que conozco del tema, no estoy de acuerdo con ese resultado. Para mí es obvio que la delegada no está cumpliendo con su deber. Según claramente establecido en esa ley, esa ley expresamente indica que el deber de cada delegado o delegada es abogar por la estabilidad, principalmente, ante el Congreso que es donde todo se está atendiendo, y es obvio que eso no es lo que ha estado haciendo en épocas recientes esa delegada”, expresó Pierluisi.

Según el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, el proceso para destituir a Torres Hernández como delegada congresional era por incumplimiento de sus deberes y funciones del puesto para el cual fue electa, como exigirle al Congreso de los Estados Unidos darle validez al plebiscito del 2020 que exige la estadidad para la isla, entre otras cosas.

Cuando el gobierno comenzó el proceso de destitución, Emanuelli Hernández rechazó que existiera una persecución política contra la delegada.

Torres Hernández, por su parte, manifestó tras la desestimación que “esto no acaba aquí”.

“Ni un pelo de preocupación he tenido. Por el contrario, celebro la torpeza del ala demócrata-liberal PNP (Partido Nuevo Progresista). Advertidos estaban cuando pedí disolución de esta chapucería, pero no tienen el temple para hacer lo correcto. Pendientes a mis próximos pasos, esto no acaba aquí”, expresó en su página de Twitter.