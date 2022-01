A días de tomar oficialmente las riendas de Guaynabo, el alcalde electo Edward O’Neill Rosa expresó este martes que su administración será como un “cristal” tras solicitarle a la vicealcaldesa, Luisa Colom García, a remover toda pegatina y tinte que interrumpa la visibilidad de sus oficinas y vehículos municipales.

Las expresiones del nuevo ejecutivo municipal, quien ganó la posición con 7,317 votos en las elecciones especiales del pasado domingo, surgieron de una coferencia de prensa en la sala de prensa de La Fortaleza cuando se le preguntó sobre la importancia de ejecutar una auditoría para demostrar que su padre, Héctor O’Neill Garcia, no incurrió en algún déficit presupuestario durante sus 24 años dirigiendo Guaynabo.

PUBLICIDAD

“Es fácil, yo no quiero que me digan que tengo que perseguir a nadie. Yo quiero aclarar todo, pues vamos desde atrás. Si hubo algo mal en el pasado, vamos a ejecutar y vamos a referir. Yo no vengo a cubrir a nadie, yo no vengo a tapar a nadie”, dijo. “Como yo siempre he dicho, yo soy Edward O’Neill Rosa, y tengo criterio propio, y tengo una responsabilidad bien grande en un pueblo que me apoyó abrumadoramente, que se levantó y que quiere un verdadero cambio con claridad”.

“Hoy le dije a la vicealcaldesa que no quería ningún cristal, ninguno, con ningún sticker de frente, sino que si es un cristal, es para ver de un lado a otro”, destacó. “Los vehículos oficiales, ninguno con tinte, los vehículos oficiales, ninguno con tablillas privadas, tienen que tener tablillas “MU” (municipales) con su código, todos, incluyendo el mío. Entiendo que yo debo ser el ejemplo y eso es lo que voy a hacer”, indicó.

Por otro lado, cuando un periodista le preguntó si cuenta con un plan anticorrupción luego de lo que sucedió con el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, quien renunció en diciembre tras enfrentar acusaciones a nivel federal por conspiración, soborno y extorsión, O’Neill Rosa no fue específico y sostuvo que, luego de la auditoria a realizarse en el municipio, “tendrá las cosas más claras”.

“Vuelvo y repito, erró, hizo algo mal, no me va a temblar la mano para referir a nadie, a nadie”, enfatizó, a la vez que insistió sobre la remoción de pegatinas de los cristales para que “ustedes puedan ver hacia adentro y yo pueda ver hacia fuera”.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el mandatario municipal indicó que no ha solicitado renuncias a puestos, pero sí informó sobre una empleada de la Oficina de Envejecientes, de 71 años de edad, que solicitó la dimisión de sus funciones, por que este solicitó que se comenzara un proceso de transición.

No obstante, apuntaló que “sí se van a quedar varios directores” de la pasada administración.

La conferencia de prensa surgió luego de una reunión que O’Neill Rosa sostuvo en la tarde con el gobernador Pedro Pierluisi, donde este expresó que el primer mandatario está “obviamente, para ayudarme y apoyarme en todas las cosas que hagan falta con su gabinete, y trabajar en grupo”.