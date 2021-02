Los nombramientos de Elba Aponte Santos, como secretaria de Educación y del designado comisionado del Negociado de Bomberos, Javish Collazo Fernández, tienen problemas para su confirmación en el Senado, pero todavía no se ha establecido cuándo serán evaluados en vistas públicas.

Senadores de todos los partidos han mostrado reservas, particularmente con el nombramiento de Aponte Santos, mientras el presidente del Senado, José Luis Dalmau, dijo que en este momento no podía decir si la nominada tiene o no los votos.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago consignó su voto en contra, pues dijo del saque, que el nombramiento de Aponte Santos representa un conflicto de interés, ya al ser nominada dirigía la Asociación de Maestros, representante exclusivo del magisterio.

PUBLICIDAD

“Creo que hay un conflicto muy grande cuando la presidenta del gremio asume el papel de patrono. Tendría que inhibirse de todo lo que tenga que ver con el magisterio”, sostuvo Santiago en declaraciones a Primera Hora.

Igualmente, la legisladora indicó que la cuestionada demostración de Aponte en la interpelación que le hizo el pasado jueves la Cámara debía servir para confirmar que “no tiene las capacidades” para dirigir el Departamento de Educación. “Se evidenció que en uno de los temas más importantes del País no es la persona que tiene las respuestas a las grandes interrogantes. Todo se está llevando a cabo con una enorme improvisación, sostuvo la senadora pipiola.

“Yo no he visto a ningún nominado ni antes ni ahora con una visión realmente transformadora del Departamento. Todo el mundo llega a seguir apuntalando un sistema caduco, a seguir defendiendo lo que no sirve”, agregó Santiago.

Por su parte, el senador novoprogresista, Henry Neumann dijo en una emisora radial (NotiUno) que a su entender la nominada no tiene las cualidades para el cargo. “A mí lo que me preocupa son los niños y jóvenes en el sistema público, que en los últimos años no han aprendido nada, nada. Eso es mucho más importante que la secretaria, que, en mi caso, entiendo que no tiene las cualidades, ni el carácter ni el temperamento para tomar las riendas de ese departamento”, expresó Neumann.

Pero, el portavoz alterno de la minoría penepé, Carmelo Ríos Santiago, salió en defensa de la nominada y dijo que su delegación no ha llevado el asunto al caucus y que Neumann es el único que se ha expresado públicamente en contra.

PUBLICIDAD

“El proceso apenas comienza. Una vez tengamos el cuadro claro de cuándo se comenzará la evaluación es cuando realmente se lleva el nombramiento al consejo y consentimiento. Cuando eso pase todo el mundo participa, sobre todo en un Senado donde no hay una mayoría clara”, sostuvo Ríos Santiago.

“En el caso de la secretaria Aponte todo el mudo puede tener su opinión, pero nadie puede refutar que le ha tocado el momento más difícil con escuelas cerradas y un currículo a distancia. Los críticos deben concentrarse en ayudarla a que ella haga un buen papel. Estar diciendo ahora que no tiene los votos sin haber empezado siquiera el proceso denota una agenda de entorpecer y no facilitar”, reclamó el senador de la Palma.

El Presidente del Senado, mientras tanto, dijo que no ha llevado ante la consideración del caucus del Partido Popular Democrático (PPD) a ninguno de los 23 nombramientos que hasta el momento ha enviado el gobernador Pedro Pierlusi al Senado para ser confirmados.

“No he contado los votos ni he hecho ningún caucus para evaluar ningún nombramiento hasta este momento. Todos los nominados están ejerciendo sus puestos sin limitación alguna porque fueron nombrados en receso, independientemente del proceso del Senado. Se les entregó a todos los documentos que necesitan completar para entregárselos a la Comisión de Nombramientos y hasta ahora el único que los ha entregado todos es el (nominado) Secretario de Justicia y está bajo evaluación de la Comisión”, dijo el líder senatorial.

Dalmau Santiago, quien preside la Comisión de Nombramientos, reconoció que la nominada Secretaria de Educación no tuvo “una buena comparecencia” en la Cámara, pero no soltó prenda en torno a si votará a favor o en contra de su confirmación. “Quiero esperar a que ella someta sus documentos y se someta a la evaluación”, dijo para agregar que le solicitó en 10 días un plan concreto sobre la reapertura de escuelas, plazo que vence el miércoles 24 de febrero.

PUBLICIDAD

“Yo no puedo evaluar a la nominada por lo que pasó en la Cámara. Yo la voy a evaluar en el Senado. Tengo que ver los méritos de sus documentos y traerla a una vista para hacerle preguntas”, indicó.

En la interpelación en la Cámara, Aponte Santos recibió duras críticas al no poder comunicar efectivamente su plan para la reapertura de las escuelas. También se le ha cuestionado, reclutar en su equipo al ex comisionado electoral novoprogresista, Héctor Joaquín Sánchez.

Dalmau Santiago dijo que el martes 23 de febrero sería la primera vista de la Comisión de Nombramientos y se evaluaría al nominado secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, si el expediente está listo.

La vicepresidenta de la Comisión de Nombramientos, Gretchen Hau dijo por su parte, que en su carácter personal tiene “serias preocupaciones con el nombramiento de Aponte Santos.”En el Departamento de Educación necesitamos una voz fuerte porque estamos trabajando con el presente y futuro del País que son nuestros niños”, indicó.

En torno el nominado a dirigir el Negociado de Bomberos, Javish Collazo Fernández, la legisladora del PPD dijo que no ha sometido tampoco los documentos correspondientes al proceso de confirmación.

“No me podido reunir con él aún. Se le pondrá bajo el proceso de la Comisión”, sostuvo.

A Collazo Fernández se le imputan querellas de acoso laboral en el Municipio de Cataño y el Negociado de Bomberos, según ha trascendido en informes periodísticos.