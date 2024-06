El derrotado candidato a la alcaldía de Dorado, Rafael “Tatito” Hernández Montañez dijo hoy que, aunque sabía que las encuestas no lo favorecían y que los doradeños no querían un cambio en la administración municipal, retó a Carlos López Rivera, un incumbente con 37 años en el poder, por “una cuestión” de principios.

El presidente de la Cámara dijo así mismo, que, en la carrera por la gobernación en las elecciones generales del 5 de noviembre, el candidato popular Jesús Manuel Ortiz podría vencer a la candidata novoprogresista, Jenniffer González, pero solo con el voto íntegro de los populares.

En sus primeras declaraciones públicas tras la primaria doradeña del domingo, Hernández Montañez dijo que el resultado mayoritariamente a favor de López Rivera no le sorprendió. El líder legislativo indicó que en enero de 2025 regresará al sector privado, aunque no descartó mantenerse en el sector público. Sostuvo, sin embargo, que no prevé en futuro cercano, buscar una candidatura electiva.

Los últimos resultados publicados por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) otorgan 1,796 votos a favor de López Rivera y 962 votos para Hernández Montañez.

“Hay veces que uno tiene que tomar las decisiones con valentía y con principios, pero uno no puede presentar soluciones cuando no hay un problema y aquí (en Dorado) tenemos una ciudadanía que considera que no debe haber un cambio en la administración de la ciudad, así de sencillo, no ven un problema en la administración actual y respaldaron la continuidad de forma clara y contundente”, dijo Hernández Montañez en declaraciones a periodistas en el Capitolio.

Indicó que en sus caminatas primaristas encontró gente “que quería un cambio”, aunque la información que tenía su equipo de campaña era que la gente consideraba que la ciudad estaba bien administrada. “Aquí votó la gente de a pie, es lo que piensa la gente de Dorado libremente”, reconoció el líder cameral, quien dijo que su campaña primarista costó unos $200 mil.

-¿Pero usted no identificó eso antes de lanzar la candidatura?, se le preguntó.

“Siempre trabajo bien metódico y pragmático, pero en esta, la decisión fue una de principios y de valentía y hay que demostrarlo, pero esa era una realidad empírica que lo decían las encuestas”, indicó.

-¿Podrá zanjar las diferencias que tiene con Carlos López?

“No tengo diferencias con él, las diferencias las tiene él conmigo. Esto es bien personal, creo que sus expresiones por los últimos 10 años demuestran, sin poder evidenciar alguna falta de nosotros hacia la ciudad, que es algo personal que él tendrá que responder. Yo he votado por él íntegramente en el PPD y en noviembre voto íntegro de nuevo y para que conste, voy a levantar las papeletas para que la gente que tenga duda, lo vea”, indicó el Presidente de la Cámara.

-¿El resultado de esta primaria es el fin de su carrera política?

No, no puedo decir hoy si es el fin de mi carrera política como funcionario electo, esa es una realidad que se ve más adelante, dependiendo las circunstancias, pero todo el resto de mi vida voy a estar en la política, apoyando, diseñando”, sostuvo.

“Me voy al sector privado”, dijo cuando se le preguntó qué hará al partir de enero de 2025 cuando finaliza en su escaño como representante a la Cámara por el distrito 11 que comprende Dorado, Vega Alta y Vega Baja. Detalló que antes de llegar a la Legislatura laboró 16 años en la industria de la banca y en la Asamblea Legislativa ha trabajado otros 16 años. Ahora, dijo que evalúa ofrecimientos del sector privado.

Dijo que no contempla regresar a la Legislatura en 2025 con un contrato de servicios profesionales. “No lo contemplo. Si tengo contratos en el gobierno lo que voy a hacer es limitar mis posibilidades de allegar recursos a mi casa, me veo del otro del espectro. No me veo con un contrato directo, pero no es que no me vea en el Senado y la Cámara, tocando puertas”, sostuvo el líder cameral, quien entiende que su mayor aportación en la presidencia cameral ha sido “defender las prerrogativas constitucionales”.

Reclamó también que como legislador ha tenido criterio propio. “Siempre estuve aquí con la verdad, la que agrada y la que no agrada”, dijo Hernández Montañez.

“Creo que el elector es sabio, vio en él una combinación refrescante, es un buen comunicador, es disciplinado, él sabe cuál es la fórmula para ganar”, dijo sobre la elección de Ortiz González frente a al senador Juan Zaragoza Gómez. “No podemos soltar a Zaragoza. Nos puede ayudar a futuro”, agregó.

Cuando se le preguntó si Ortiz González podría prevalecer sobre la comisionada residente, Hernández Montañez dijo que “si ella le ganó al incumbente (Pedro Pierluisi), nosotros le podemos ganar a ella’. No obstante, indicó que “no le podemos ganar como individuos, tenemos que ganar como institución y hay que pedir un voto íntegro, que nos den las tres cruces bajo la Pava”.

Sobre la papeleta popular en la Cámara dijo que “hay un componente” diverso con gente joven y de experiencia. “Veo unos sitios con unos candidatos penepés bien débiles. No podemos regresar a la legislatura del oscurantismo, que tuvo seis legisladores encarcelados por corrupción, eso hay que comunicarlo de abajo hacia arriba, hacia abajo”, dijo.