El exalcalde de San Lorenzo, José “Joe” Román Abreu, compartió una reflexión sobre al camino recorrido para vencer el cáncer que le aquejaba cerca del páncreas. El diagnóstico llegó hace cinco años y hoy celebra su renacer tras estar sano.

El relato, que tituló “Celebrando mi quinto cumpleaños”, también es un mensaje de agradecimiento a quienes estuvieron con él para lograr su recuperación.

El emotivo mensaje rememora “el dolor físico más intenso que jamás haya vivido”, pero también cómo personal médico, amigos y familiares estuvieron a su lado en todo momento.

“Este es el mensaje que deseo dejar, como huella de mi paso por esta existencia, a todos los que han compartido conmigo en esta hermosa etapa de mi vida. Sí, la vida cambia y nos transforma en un segundo. Hacer que ese milagro transformador obre para bien en nuestra existencia y en la de todos aquellos que nos rodean es nuestra responsabilidad.

En esta jornada también he tenido la oportunidad de compartir con otras personas que también han enfrentado con valentía un diagnóstico de cáncer. Recientemente me indicaba una de éstas todo cuando hace en silencio para evitar que sus seres queridos se afecten con los malestares que experimenta luego de recibir las quimioterapias. No lo hace por orgullo, sino por amor a los suyos.

No hay por qué desesperarse. Hay que mantener siempre la actitud positiva y la Fe esperanzadora, la alegría de vivir y la disciplina ante los tratamientos emprendidos. Hay que confiar en que vamos caminando de la mano de Dios y Él nunca nos abandona”, declaró Román.