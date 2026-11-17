El exsenador Oreste Ramos Díaz, fiel defensor de la estadidad para Puerto Rico, falleció a los 80 años.

La información fue revelada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en sus redes sociales. En su habitual “Buenos días Puerto Rico”, el legislador describió a Ramos como “líder estadista, abogado excepcional, legislador prominente desde el Senado de Puerto Rico y militante admirable del Partido Nuevo Progresista”.

“Su capacidad intelectual, oratoria y liderazgo siempre lo distinguieron. Buen amigo y compañero de luchas. A su familia, nuestras condolencias y apoyo total. Extrañaremos a nuestro guerrero estadista. Descansa en paz, Oreste”, indicó en su mensaje.

Ramos Díaz nació el 23 de marzo de 1946 y fue senador novoprogresista desde 1977 hasta 1996.

En 2008, intentó regresar, pero fue derrotado en primarias. Al año siguiente fue considerado para ocupar la vacante dejada por el exsenador Jorge de Castro Font , quien renunció a su cargo tras ser condenado por las autoridades federales. Sin embargo, Melinda Romero fue la elegida.