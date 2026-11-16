Suzanne Roig Fuertes fue designada secretaria del Departamento de la Familia por la gobernadora Jenniffer González Colón en enero de 2025. Un mes después fue confirmada por el Senado de Puerto Rico.

Antes de eso, ocupó varios puestos directivos en agencias de salud y ejerció como trabajadora social clínica.

Ahora bien, su paso por Familia ha estado marcado por numerosas controversias que han provocado pesquisas y hasta vistas senatoriales para interrogarla.

Durante cada escollo que aparece, Roig Fuertes ha contado con el apoyo de la gobernadora para mantenerse en su puesto y la misma secretaria había reiterado hasta el cansancio que no dejaría la dirección de la agencia.

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Este lunes, luego de regresar de un “compromiso familiar de carácter personal -junto a mi padre-” en alta mar, según ha trascendido, dimitió al cargo efectivo el próximo 31 de diciembre.

¿Qué ocurrió?

El acuerdo por $60,000

Cuando Suzanne Roig Fuertes dirigía la División de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud, presuntamente intervino en la contratación de servicios para atender a un participante de ese programa.

El hogar Hacienda Don Luis habría recibido un contrato de $60,000 mensuales para atender a un solo paciente, presuntamente como parte de un esquema para favorecer a un allegado.

El entonces secretario de Salud, Carlos Mellado, fue quien dio a conocer la información.

Como parte del acuerdo, se habría condicionado la contratación a que la empresa One Source Investigations LLC fuera la encargada de ofrecer los servicios de cuido y seguridad al adulto mayor.

El expediente también identificó la participación de un segundo hogar, Brother’s Home, en un esquema similar.

En octubre de 2025, el Departamento de Justicia determinó que no reabriría la investigación contra la funcionaria.

Posible perjurio durante el proceso de confirmación

Durante el proceso de evaluación de su nombramiento como secretaria de la Familia, surgieron cuestionamientos sobre si Roig Fuertes había informado al Senado que había sido objeto de una investigación relacionada con su gestión en el Departamento de Salud.

Las dudas giraron en torno a las respuestas que ofreció en el cuestionario de confirmación y si conocía que había sido investigada administrativamente al momento de completarlo.

El senador Luis Javier Hernández presentó un referido ante el Departamento de Justicia por el alegado perjurio.

En mayo pasado, tanto Justicia como el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente descartaron iniciar investigaciones sobre este asunto.

Suzanne Roig y Jenniffer González ( Xavier Araújo )

Contrato de hasta $38.5 millones y alegadas presiones en ADSEF

Blanca Medina Díaz, quien fue destituida de su puesto como administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), denunció que fue objeto de presiones y hostigamiento por parte de Roig Fuertes para que firmara un contrato millonario que, a su juicio, era ilegal.

El acuerdo estaba relacionado con la implementación de Star Academy, un programa de NOLA Education, y contemplaba una inversión de hasta $38.5 millones. Medina Díaz sostuvo que el gobierno federal había expresado preocupaciones sobre la propuesta, debido a que los fondos del programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF), de donde saldría el dinero, no podían utilizarse para atender el rezago escolar.

A pesar de los cuestionamientos, el Departamento de la Familia continuó con un proceso de evaluación de propuestas a cargo de LAP Consulting Group. El propietario de esa firma externa, Luis Pedraza González, mantenía un contrato como asesor de Roig Fuertes.

Entre las compañías que figuraban como participantes en el proceso estaba Coccoloba AgroEnvironmental, aunque la empresa aseguró que nunca presentó una propuesta.

Medina Díaz también alegó que Roig Fuertes la presionó para evaluar y adjudicar un contrato a Strategic Technology Advisors, destinado al desarrollo de una plataforma de adiestramientos que, según la exadministradora, no era necesaria.

El contrato propuesto ascendía a aproximadamente $300,000.

La exfuncionaria sostuvo que su desacuerdo con estas contrataciones dio paso a otros incidentes que describió como hostigamiento y que culminaron con su destitución.

17 Fotos Entre despidos, renuncias e investigaciones, estos miembros del gobierno de turno han abandonado el Ejecutivo.

El viaje a Nueva Orleans

Otro de los asuntos que generó cuestionamientos fue un viaje oficial a Nueva Orleans, ciudad donde tiene su sede NOLA Education.

Según el testimonio de Medina Díaz ante el Senado, se utilizaron $7,610.80 de fondos TANF para cubrir el viaje de funcionarios del Departamento de la Familia, cuyo propósito era promover la implementación de Star Academy en Puerto Rico.

También surgieron interrogantes sobre quién autorizó el viaje y si los fondos federales podían utilizarse para ese propósito.

Posteriormente, la adjudicación del proyecto fue cancelada.

Por su parte, NOLA Education aseguró que fue la gobernadora Jenniffer González Colón quien realizó el primer acercamiento para que la empresa estableciera su programa Star Academy en Puerto Rico.

La compañía también identificó a Roig Fuertes como la funcionaria que solicitó visitar las escuelas donde ya se había implementado el programa. Además, sostuvo que sufragó alrededor de $13,000 en gastos de transportación, almuerzos, meriendas y cenas para la delegación puertorriqueña que viajó entre el 7 y el 10 de diciembre de 2025.

El Departamento de Justicia mantiene una pesquisa sobre este asunto.

Otro contrato por más de $355,000 y un viaje a España

El senador Juan Oscar Morales Rodríguez presentó un referido ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) para que se investiguen posibles irregularidades en la adjudicación de un contrato del Departamento de la Familia a SAMU Foundation Corp. por $355,646.50.

Según informó Telemundo, el referido cuestiona el proceso de evaluación y selección de propuestas para el Proyecto de Mentoría de Pares, así como posibles conflictos de interés relacionados con un viaje oficial que realizó Roig Fuertes a España en septiembre de 2025.

El viaje tuvo un costo aprobado de $14,542.95 en fondos estatales. Entre los gastos identificados figuran tres almuerzos celebrados entre el 9 y el 11 de septiembre, cuyo costo conjunto ascendió a $1,494.81.

Reclaman su destitución