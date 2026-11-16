La secetaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, renunció a su cargo, según informó por escrito.

La funcionaria ha estado bajo fuego hace meses por varios cuestionamientos en los manejos de la agencia y es objeto de varias pesquisas.

“En el día de hoy, luego de haber reflexionado durante los pasados días en paz junto a mi padre, he tomado la decisión de dejar el puesto que hasta ahora he ocupado en el servicio público como Secretaria de la Familia, efectivo el 31 de diciembre de 2026″, manifestó en comunicado de prensa.

Roig Fuertes explicó que la determinación “es exclusivamente mía, tomada de manera libre, voluntaria y personal, y así se lo he comunicado hoy a la gobernadora Jenniffer González Colón”.

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“Le agradezco a la Gobernadora el honor que me confirió al designarme como su Secretaria de la Familia y el tiempo y espacio que me permitió defender mi reputación de ataques llenos de falsedades”, continuó.

“Hay momentos en la vida en los que debemos reconocer que nuestra paz, nuestra tranquilidad y el bienestar de nuestra familia tienen que estar por encima de cualquier trabajo, posición o responsabilidad pública.

Agradezco profundamente a mi familia por su amor, comprensión y apoyo incondicional, especialmente durante lo que han sido unos meses injustos y muy difíciles.

De igual manera, lamento sinceramente que las circunstancias de los pasados días hayan provocado distracciones innecesarias a la administración de la gobernadora y a los trabajos que realiza en beneficio del pueblo de Puerto Rico. Aun defendiéndome de los ataques viciosos que se han lanzado en mi contra, nunca ha sido mi intención que situaciones relacionadas conmigo desvíen la atención de las importantes responsabilidades del Gobierno".

La todavía secretaria de la Familia añadió que “me retiro con la frente en alto, la conciencia tranquila y la certeza de haber hecho lo correcto durante todo el tiempo que he dirigido el Departamento de la Familia”.

“Me voy en tranquila, agradecida por la oportunidad de servir y convencida de que ninguna posición está por encima de la dignidad, la familia y la paz personal”, finalizó Roig Fuertes, quien indicó que “estas serán las únicas expresiones públicas que realizaré sobre este tema”.