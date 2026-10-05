La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado solicitó este lunes que se realice una Comisión Total para discutir las irregularidades que han trascendido durante el presunto proceso de otorgamiento de contratos entre el Departamento de la Familia y la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef).

La controversia se suscitó tras el despido de la administradora de Adsef, Blanca Medina Díaz, por supuesta “insubordinación”. La perjudicada, en cambio, indicó que la destitución se debió a su negativa para firmar un contrato de $38 millones que era “ilegal” y, alegadamente, recibir presión directa por parte de la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

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El contrato que se intentaba gestionar con fondos del programa TANF beneficiaría a NOLA Education LLC para implementar el programa Star Academy en 25 escuelas públicas.

“Si nos hubiesen escuchado, el País se habría ahorrado el escándalo de ADSEF”, indicó el portavoz, Luis Javier Hernández Ortiz.

Blanca Medina Díaz, ADSEF ( Captura )

“La ciudadanía lleva varios días escuchando unos asuntos que han estado en boca de todos con relación al gobierno de Jenniffer González Colón, y que nuestra delegación responsablemente viene denunciando desde abril. La protagonista de este escándalo es Suzanne Roig Fuertes, que desde abril esta delegación está en récord exigiendo su renuncia. Ya son dos las instancias en que esta señora está involucrada, con señalamientos directos hacia su carácter y su proceder en el servicio público”, añadió.

Hernández Ortiz señaló que el primer caso ocurrió cuando Roig dirigía la División de Discapacidad Intelectual en Salud. “Allí concedió un contrato de $60 mil para un solo participante, levantando las banderas de todo el mundo”.

Ante ello, la delegación PPD realizó referidos y el Departamento de Justicia archivó el caso.

La secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes ( Xavier Araújo )

Esta vez, “se trata de un contrato de $38.5 millones para implementar el programa Star Academy en unas escuelas públicas, con fondos provenientes de TANF que es el Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas. La negativa a firmar ese contrato llevó a Blanca Medina a ser destituida como Administradora de la ADSEF. En ambos casos: tanto el contrato de los $60 mil por un solo participante como en este de los $38.5 millones, nuestra delegación ha actuado primero. Y en ambos la mayoría del PNP decidió mirar para otro lado. Ahora el presidente del Senado (Thomas Rivera Schatz) pide que se investigue y le dice al pueblo que está cansado de los escándalos en Familia”, señaló Hernández Ortiz.

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El legislador indicó que este miércoles 7 de octubre, la Comisión de Familia que preside la senadora por el distrito de Humacao, Wanda Soto Tolentino, celebrará una vista pública sobre el contrato de $38 millones, con la secretaria Roig y Medina, quienes están citadas.

“Esa comisión tiene 14 integrantes. El Senado tiene 28. La mitad del Senado se quedaría sin poder preguntar. Ante ese escenario hoy le cursamos una carta al presidente del Senado para solicitarle que esas citaciones se atiendan en una Comisión Total, de modo que los 28 senadores puedan participar. Si el presidente del Senado dice que el pueblo está harto de los escándalos en Familia, que le permita a todo el Senado hacer las preguntas. Un asunto de $38 millones en fondos para familias necesitadas no es asunto de medio Senado, es un asunto de todo el Senado. Al presidente del Senado nuestro llamado es que convoque la Comisión Total para el miércoles”, expresó Hernández Ortiz.

El legislador reiteró, además, la exhortación a la gobernadora a que destituya la titular de Familia.

“Ya no puede decir que es una faena de la oposición para desprestigiar a esta funcionaria; ahora hasta su propio partido se lo está solicitando”, finalizó.